Primaria Constanta: Echipele actioneaza in permanenta pentru a remedia toate problemele cauzate de vantul puternic (galerie foto) Primaria Municipiului Constanta recomanda constantenilor sa evite zonele in care sunt copaci sau crengi cazute sau care risca sa se desprinda de pe trunchiurile copacilor. Dupa furtuna de ieri seara, mai multe echipe actioneaza in permanenta pentru a remedia toate problemele cauzate de vantul puternic de la acoperisuri luate de vant la semafoare care nu au mai functionat. Astfel, pana in momentul de fata au fost rezolvate toate sesizarile privind acoperisurile de pe strazile Nehoiului, Traian, S ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta continua lucrarile de reabilitare a locurilor de joaca. Echipele firmelor contractate de autoritatea locala in acest sens toarna al doilea strat de covor de cauciuc la locurile de joaca de pe strada Pescarilor ndash; bl BM 11 12 si bl FZ 15, unde cei mici se vor putea…

- Pasarela din statiunea Mamaia, care se intinde in largul marii pe o distanta de peste 400 de metri si este prevazuta in capat cu un debarcader pentru acostarea navelor de agrement, inchisa incepand cu iarna trecuta pentru ca nu mai era sigura pentru cetateni, va fi redeschisa incepand cu 29 iunie, fiind…

- Peste 200 de arbori au fost doborati de vant, 30 de acoperisuri au fost afectate si 21 de autoturisme au fost avariate in urma vantului care a suflat cu putere in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri IGSU. In urma furtunilor de scurta durata, dar de intensitate semnificativa, au fost semnalate…

- Primaria Municipiului Constanta prin Serviciul Gestionare Spatii Verzi continua lucrarile de igienizare si cosit in cartierele din oras.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Constanta, dupa ce in weekend, muncitorii au toaletat arborii pe strada Mihai Viteazu, astazi echipele au cosit iarba in…

- Primaria Municipiului Constanta continua actiunile de dezinsectie din oras Pulverizarile au loc in fiecare zi, dupa ora 21:00.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Constanta, pentru a mentine un nivel scazut al densitatii insectelor in municipiul Constanta, echipele care asigura dezinsectia stropesc…

- Echipele firmei care asigura curatenia au continuat sa igienizeze Valea Portului, tronsonul cuprins intre strada Traian si Poarta 1. La actiunea de igienizare de astazi au participat si persoanele asistate social si cei care presteaza munca in folosul comunitatii, informeaza Primaria Municipiului Constanta.…

- Un accident rutier a avut loc vineri dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian din judetul Constanta. Un autoturism Dacia Logan Stepway a ramas fara o roata in urma impactului.Ambulanta se afla la fata locului. ...

- Franc Construct SRL, controlata de Sterie Caradima, Cristian Mihailescu, Alexandru Barba si Dumitru Caradima, intentioneaza sa modifice proiectul imobiliar ridicat pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 325 A din municipiul Constanta. Pe data de 7 mai, Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism nr.…