- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai are in palmares…

- CS Minaur Baia Mare a invins duminica, 18 martie, in Sala Sporturilor din Constanta, pe formatia Steaua Bucuresti cu scorul de 26-24, dupa ce la pauza a fost 15-11, intr-un meci contand pentru finala mica a Cupei Romaniei la handbal masculin. O victorie care aduce medalia de bronz pentru formatia baimareana.…

- Profitand de organizarea turneului Final 4 al Cupei Romaniei la Constanta, Federatia Romana de Handbal a invitat presedintii de cluburi din Liga Nationala – sectorul masculin – la o sedinta informala, pentru a stabili directia de actiune pentru sezonul 2018-2019. Conducatorii de club au votat tot…

- Echipele de handbal masculin Poli Timisoara si HC Dobrogea Sud vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat sambata, in semifinalele Turneului Final Four de la Constanta, formatiile Minaur Baia Mare si Steaua Bucuresti, informeaza news.ro.In prima semifinala a zilei, Poli Timisoara…

- Antrenorul dinamovist Florin Bratu a vorbit despre Razvan Rat, jucator ce se antreneaza alaturi de ros-albi, si a anuntat ca-n pauza competitionala produsa de meciurile echipei nationale se va lua o decizie in privinta unui transfer. "In privinta lui Razvan Rat nu s-a luat nicio…

- Noua metoda a fost anuntata intr-o declaratie a procurorului general din Oklahoma, Mike Hunter, si a directorului Departamentului Inchisorilor, Joe Allbaugh.Metoda de executie cu gaz a fost aleasa pentru ca este "eficienta, simplu de administrat, usor de obtinut si nu necesita proceduri…

- Echipa de handbal feminin CSM Roman s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Danubius Galati, cu scorul de 25-19, in sferturile de finala ale competitiei. Tot joi, si detinatoarea trofeului, CSM Bucuresti, s-a calificat la Turneul Final Four,…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- Ionuț Negoița a luat prima decizie dupa ce echipa condusa de el s-a facut de ras și a ratat calificarea in play-off, iar aseara a fost eliminata din "sferturile" Cupei Romaniei. Patronul "cainilor" le-a dat ordin angajaților sa nu mai vorbeasca cu presa, anunța sportro. ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, in urma cu scurt timp, faptul ca derbiul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova și Dinamo București a fost reprogramat pentru marți, 6 martie, de la ora 17.00, pe stadionul ...

- Meciul din sferturile Cupei Romaniei dintre CS U Craiova si Dinamo ar fi trebuit sa aiba loc joi, 1 martie, dar a fost amanat din cauza conditiilor meteo nefavorabile. S-a stabilit ca jocul sa fie reprogramat pentru data de 13 martie, dar acum cei din Banie au venit cu o alta propunere si chiar…

- Semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin programeaza duelurile Poli Timisoara - Minaur Baia Mare si HC Dobrogea Sud - Steaua Bucuresti, potrivit tragerii la sorti de marti, de la sediul FR Handbal.Turneul Final Four va avea loc la Constanta, in 17-18 martie, iar semifinalele, programate…

- Campioana Dinamo Bucuresti a invins vicecampioana CSM Bucuresti cu scorul de 26-25 (9-16), vineri seara, in Sala Dinamo din Capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. CSM Bucuresti, care era neinvinsa de noua etape (8 victorii si un egal), conducea confortabil la…

- Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui, in perioada 22-25 februarie, turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, au anuntat, marti, organizatorii, in cadrul unei conferinte de presa. Competitia va reuni echipele Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana ultimelor doua sezoane, Universitatea…

- Ionuț Tanase și Florin Ciurescu, de la LPS Vaslui, au fost convocați la lotul de handbal masculin al Romaniei cadeți, care au participat la o tabara la Sfantu Gheorghe. Vasluiul a avut reprezentare la lotul național de cadeți la handbal masculin. Rezultatele obținute de juniorii de la Liceul cu Program…

- Potaissa Turda – Bergen, in sferturile Cupei Challenge la handbal masculin. AHC Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Turdenii vor juca primul meci pe teren propriu,…

- Federația Romana de Minifotbal a anunțat printr-un comunicat ca naționala va avea un alt selecționer, Marius Mitu. Marius Mitu, 41 de ani, ii ia locul lui Cristian Lupu pe banca Romanieii, naționala cea mai titrata la nivel european. ...

- La cateva ore dupa anuntul autoritatilor locale din Constanta, care isi aratau sprijinul pentru organizarea Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin pe litoral, Federatia Romana de Handbal a luat decizia de a oferi statutul de gazda celor de la HC Dobrogea Sud. Meciurile din cadrul turneului…

- Filmarile in biserici vor fi facute doar cu acordul centrelor eparhiale si numai pentru "evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici", aceleasi conditii fiind aplicabile si in cazul transmiterii pe internet a slujbelor, a decis Sfantul Sinod al Bisericii…

- Aflati la a opta participare la turneul final al Cupei Romaniei, "leii" banateni isi propun sa faca o figura frumoasa in cadrul competitiei ce se va derula ... The post Baschet masculin – Cupa Romaniei. „Leii”, pregatiti pentru turneul final appeared first on Renasterea banateana .

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca a stabilit programul partidelor care se vor disputa in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala…

- Peste o saptamana, la Sf. Gheorghe are loc o noua ediție a turneului final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Este pentru a doua oara la rand cand competiția se desfașoara in format Final 8, fața de obișnuitele turnee semifinale in patru.

- Valentin Samungi, bataia de joc a federației de handbal. ”Cea mai mare umilința din viața mea”. A mancat salam pe ziar și sarmale sleite. Alegerile la Federația Romana de Handbal bat la ușa (vor avea loc pe 14 februarie), iar tot mai multe voci se ridica impotriva actualului conducator, Alexandru Dedu,…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 17-a. CSM Oradea, victorie dramatica la Craiova. Programul și rezultatele. 31 ianuarie 18:15 SCMU Craiova – CSM CSU Oradea 88-90 Antrenorul Cristian Achim a vorbit despre jocut caștigat la Craiova, scor 90-88, in etapa a 17-a din sezonul regulat al Ligii…

- Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal.''Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National - Liga Zimbrilor a clubului HC Odorheiu Secuiesc datorata problemelor financiare aparute.…

- Cine e adversarul tricolorilor in play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2019. Tragerea la sorți are loc sambata, 26 ianuarie, la Zagreb. Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Tricolorii au caștigat grupa din Italia și merg in play-off…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Federatia Romana de Handbal a comunicat ca arbitrii romani Constantin Din si Sorin Dinu au fost delegati, la ultimul lor meci oficial din cariera, sa conduca finala mica a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia. Cei doi arbitri romani oficiaza in Croatia la al optulea lor turneu final,…

- Nu mai putin de 61 de sportivi romani participa la Campionatele Mondiale de Winter Triathlon, care au debutat vineri la Cheile Gradistei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Reprezentantii tarii noastre, care sunt aproape o treime din numarul total de participanti, vor lua startul…

- Organizatiile nonguvernamentale acuza ANAF ca vrea sa le lase fara bani. Din acest an, toti cei care doneaza în scop umanitar 2% din impozit trebuie sa depuna personal formularul, la un sediu al Fiscului.

- In acest sezon competițional, LPS Vaslui doar spera ca va avea reprezentare la faza semifinala a Campionatelor Naționale de handbal masculin juniori. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui risca sa nu aiba nicio formație de handbal masculin calificata la etapa semifinala a Campionatelor Naționale de…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta – Spania si Danemarca – Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.Semifinalele…

- Echipa Frantei, campioana mondiala en titre, a facut un pas important spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, luni, in urma victoriei cu 39-30 in fata Serbiei. Serbia era deja eliminata din competitie inaintea meciului de la Zagreb, iar la…

- Danemarca a invins Germania, detinatoarea titlului, cu scorul de 26-25, duminica, la Varazdin, si a preluat conducerea in Grupa a 2-a principala a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. Germania conducea cu un singur gol la pauza, 9-8, dupa o prima repriza…

- Arena Sepsi din municipiul Sfantu Gheorghe va gazdui luna viitoare turneele finale ale Cupei Romaniei la baschet masculin si feminin, iar abonamentele la meciuri vor fi puse in scurt timp in vanzare, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit managerului echipei Sepsi SIC din Sfantu…

- 21 de școli vasluiene vor primi mingi de handbal, in cadrul unei campanii inițiate de federație. Vasluiul a fost activ la Campania ”Mingi in școli”, inițiata de Federația Romana de Handbal (FRH). Vor beneficia de mingi de handbal 21 de școli vasluiene, dintre care șase sunt din municipiul reședința.…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat ieri la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei 3 preliminare, pe care a castigat-o. ...

- Echipa nationala a Romaniei a invins formatia Insulelor Feroe, cu scorul de 28-20 (15-10), vineri, la Bolzano, intr-un meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Tricolorii nu au avut emotii in al doilea lor meci de la Bolzano, dupa victoria…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…

- Echipa nationala a României a învins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), în primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- U-BT Cluj a invins in deplasare echipa belgiana Belfius Mons-Hainaut cu scorul de 85-81 (22-23, 20-17, 22-26, 21-15), marti seara, intr-un meci din Grupa L a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a reusit prima sa victorie in faza a doua a grupelor, dupa ce debutase cu…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a chiar dat inainte de Craciun un ordin de ministru pe care si l-a modificat a doua zi printr-un alt ordin. Efectul acestei miscari bizare este ca unele plati asteptate de antreprenori in programul Start Up Nation, dar si in alte programe de finantare a IMM-urilor din…

- Autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive, au agreat parlamentarii din Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache. Propunerea de amendare a Codului de procedura…