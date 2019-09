Primaria Constanta achizitioneaza serviciu de expertiza tehnica pentru doua imobile din municipiu

Primaria Municipiului Constanta aduce la cunostinta publicului demararea procedurii de consultare a pietei pentru achizitionarea serviciului de expertiza tehnica extrajudiciara privind studierea din punct de vedere urbanistic a doua imobile situate in municipiul Constanta, strada Tabla Butii.Obiectul achizitiei consta in studierea din punct de vedere urbanistic in conformitate cu reglementarile urbanistice aprobate a doua imobile situate in municipiul Constanta, zona Faleza Nord, str. Tabla Buti ...