- Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, demareaza o ampla campanie pentru colectarea hainelor uzate ce vor fi donate celor care au nevoie de ele. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, obiectele de imbracaminte vor fi colectate in containere care vor fi amplasate…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Constanta ii invita miercuri, 14 noiembrie, pe toti seniorii din oras la o portie de tochitura dobrogeana savurata pe acordurile melodiilor specifice etniilor. Potrivit Primariei Constanta, activitatile se vor desfasura la 5 pavilioane…

- Statele Unite au lansat o campanie cibernetica care vizeaza agenti rusi in incercarea de a reduce dezinformarile inainte de alegerile din 6 noiembrie pentru Congres, relateaza marti New York Times, precizand ca este prima astfel de operatiune cunoscuta pentru a proteja alegerile americane, relateaza…

- ACTIUNI….Penitenciarul Vaslui, a fost promotorul si gazda activitatii “Facilitarea reintegrarii sociale a persoanelor aflate in detentie lipsite de suport familial”, proiect sustinut in colaborare cu reprezentantii institutiilor din comunitate care au atributii in sfera reintegrarii sociale: Directia…

- Primaria Municipiului Constanța, prin Serviciul Public de Asistența Sociala (SPAS) a inceput lucrarile de renovare și modernizare a celor 14 cabinete medicale școlare de stomatologie din școlile și liceele constanțene. In plus, toate cabinetele vor fi dotate cu aparatura medicala noua iar uniturile…

- Campania „LemonAid” de colectare a donatiilor se va desfasura in perioada 7-9 septembrie 2018 in doua locuri: pe Faleza (in fata restaurantului Libertatea 2000) si in incinta Shopping City, in zona Carrefour. Activitatea este initiata de Fundatia Comunitara Galati, in parteneriat cu Asociatia pentru…

- Primaria Constanta, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, a inceput distribuirea ghiozdanelor si a rechizitelor gratuite pentru scolile si gradinitele din oras.Cele peste 31 de mii de ghiozdane, complet echipate, vor ajunge in aceasta saptamana in 50 de scoli si 70 de gradinite din municipiul…