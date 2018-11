Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta anunta ca se anuleaza semaforul verde intermitent la dreapta din intersectia strazii Mihai Viteazul cu bulevardul Mamaia, sensul dinspre bulevardul Ferdinand spre bulevardul Mamaia.Masura a fost luata la solicitarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie…

- Primaria Constanta anunta ca in aceasta perioada se desfasoara o ampla operatiune de dezafectare a stalpilor care sustin reteaua suspendata. Concomitent, se construieste infrastructura subterana in care vor fi ingropate toate firele care asigura comunicatiile. Noaptea trecuta s a intervenit pe bulevardul…

- Astazi, in jurul orei 17:20, o femeie, in varsta de 24 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Ferdinand, din municipiul Constanta, dinspre Tomis catre bulevardul 1 Decembrie 1918, pe banda numarul 2 .Ajungand la trecerea pentru pietoni din intersectia cu strada Atelierelor, a surprins si accidentat…

- Primaria Municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban, asfalteaza in aceasta noapte doua intersecții importante din oraș. Este vorba despre intersecția dintre bulevardele Tomis cu Ferdinand și intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Lucrarile incep la ora 20.00, cu frezarea carosabilului…

- Traficul rutier este ingreunat in aceasta dimineata pe bulevardul Tomis la intrare in municipiul Constanta dinspre Ovidiu. Din primele informatii in zona nu functioneaza semafoarele si s au format cozi atat pe bulevardul Tomis in ambele sensuri, cat si pe bulevardul Aurel Vlaicu. Conducatorii auto sunt…

- Circa 100 de biciclisti pedaleaza duminica dupa amiaza pe bulevardul Tomis in cel de al saptelea Mars al Biciclistilor din Constanta.Bibiclistii au plecat in mars de la Casa de Cultura din Constanta. Traseul marsului: bulevardul Alexandru Lapusneanu bulevardul 1 Decembrie 1918 stanga bulevardul Ferdinand…

- Pe bulevardul Aurel Vlaicu, la intersectia cu strada Stefanita Voda, nu departe de centrul comercial VIVO din municipiul Constanta, se lucreaza la un nou cartier rezidential, investitie a firmei Maritimo Residence SRL. Mai exact, ansamblu rezidential se construieste pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 222.…

- In aceasta noapte, Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, va incepe lucrarile de asfaltare a carosabilului pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre strada Tulcei si strada Soveja. Lucrarile se vor derula pana la sfarsitul acestei saptamani, pe timpul noptii.Pentru ca traficul…