Primaria Comunei Dobromir, judetul Constanta, angajeaza. Ce functie este vacanta

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei Iulian Robert Tudorache ALDE a vorbit, ieri, la Constanta, despre situatia Reactoarelor 3 si 4 de la Centrala Nucleara din Cernavoda. Tudorache a declarat ca lucrarile vor fi demarate pana in anul 2020 si ca inca nu s au finalizat negocierile cu partea chineza.…

- RADET Constanta angajeaza sudor electric si autogen sau instalator caloriferist care sudeaza electric si autogen. Interviul si proba de lucru vor fi sustinute in data de 20.02.2018, ora 13.00, la sediul RADET din str. Interioara 4. Pana la data de 19.02.2018 candidatii vor depune la sediul RADET din…

- OMV Petrom a sponsorizat Fundatia pentru SMURD cu suma de 45.000 de euro pentru achizitionarea unui incubator neonatal de transport destinat Unitatii de Primiri Urgente (U.P.U.) SMURD Constanta. Acesta va fi folosit pentru misiunile ce au loc in judetul Constanta si judetele invecinate, precum Calarasi,…

- Primaria Comunei Rasova, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante pe perioada nedeterminata de inspector, clasa I, grad professional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Agricola.Concursul se organizeaza la sediul Primariei Comunei Rasova din…

- Continua razboiul la scena deschisa dintre seful PSD, Liviu Dragnea si fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l a acuzat pe Ponta ca l ar fi denuntat in Dosarul Tel Drum. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Constanta, in cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 "Regele Ferdinand", ca intentioneaza sa initieze un nou program major de inzestrare a Armatei, pentru dotarea Fortelor Navale Romane (FNR), pe termen mediu si lung, cu submarine.…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie, 1.100…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care mentioneaza ca in prezent in Romania sunt peste 2400 de unitati scolare cu grupuri sanitare in exterior. "La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior.…

- Primaria Comunei Ciobanu, judetul Constanta, organizeaza la sediul institutiei din str. Eroilor, concurs pentru ocupare a unei functii vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu pe durata determinata, astfel: 1 post de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu.…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Drumurile judetene inchise sunt DJ 608A Telescaun - Muntele Mic, judetul Caras Severin, DJ 244F Bohotin – Mojna si DJ 282 Movileni- Gropnita din judetul Iasi, si DJ284 Arsura – Ghermanesti, DJ244A Rosiesti-Rosiesti Gara, DJ 237 Codaesti – Danesti, DJ 243 Ciocani – Crang si DJ 246 Tacuta – Focsasca…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Potrivit sursei…

- Momente dramatice la aceasta ora, în localitatea Nicolae Balcescu dn județul Constanța. O femeie aflata în ultima luna de sarcina a nascut direct în hazna! Femeia s-a dus la toaleta și fara sa își dea seama a nascut copilul. Echipajele de salvare au intervenit prompt…

- Comuna Amzacea, cu sediul in Amzacea, strada Amzacei nr. 25, judetul Constanta, organizeaza concurs conform H.G. nr. 286 2011 pentru ocuparea unui post contractual vacant ndash; casier, Compartimentul Impozite si Taxe.Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comuna Amzacea astfel: proba scrisa…

- Scoala Gimnaziala Nr. 1, Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de contabil sef 0,75 norma in cadrul Compartimentului Financiar contabil. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanuldquo;, din Constanta, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa a urmatorului post de personal: ingrijitor cladiri ndash; post contractual pe perioada nedeterminata. Proba practica va avea loc pe data de 26 martie 2018. Interviul…

- Scoala Gimnaziala "A. Ghencea" Sacele organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul din sacele, str. Cetatea Histriei nr. 21, judetul Constanta, in data de 22.01.2018, ora 9.00, proba scrisa, in data de 23.01.2018, ora 9.00, proba practica, iar la ora 12.00, interviul…

- În urma cu puțin timp, la blocurile ANL din localitatea Valul lui Traian a izbucnit un incendiu! Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la un scurtcircuit la o priza, la parterul blocului, într-un apartament în care locuiește o familie cu patru copii. …

- Scoala Gimnaziala "Ioan Atanasiu" Lipnita, organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul unitatii din strada Morii nr. 66, judetul Constanta, in data de 10.01.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 10.01.2018, ora 12.00, interviul, pentru ocuparea postului contractual…

- Primaria Comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 29 ianuarie 2018, ora 10.00 ndash; proba scrisa si 31 ianuarie 2018, ora 10.00 ndash; proba interviu, concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice: functia publica de conducere de sef Birou Taxe si Impozite ndash; 1 post.Conditii…

- Politistii Prahoveni au destructurat o grupare infractionala specializata in inselaciuni prin metoda ,,accidentul". 5 persoane au fost retinute. Potrivit IPJ Prahova, la data de 19.12.2017, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizati privind comiterea unor inselaciuni prin metoda…

- Doi tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat doi tineri, de 18,…

- Schimb de replici intre deputatul PMP, Robert Turcescu, si senatorul PSD, Claudiu Manda. Cei doi s-au certat pe amendamente."Solicitarea dumneavoastra, domnule deputat, nu am cum sa o supun la vot. (...) Dintre cele 76 de amendamente, dumneavoastra in calitate de initiator ati sustinut doar…

- Scoala Gimnaziala nr. 33 "Anghel Saligny", Constanta, cu sediul in Constanta, Aleea Narciselor nr. 2, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de: administrator financiar S 0,5 norma, conform H.G. nr. 186 23.03.2011.Concursul se va desfasura astfel: proba…

- SANSA… Pe final de an, Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii lista cu deputatii, primarii, viceprimarii si consilierii locali din judetul Vaslui care sunt cercetati de institutie si care ar putea scapa de dosarele de incompatibilitate si conflict de interese. Nu mai putin de 21 de fosti…

- Primaria Comunei Dobromir, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de secretar, functie contractuala de executie in cadrul Compartimentului Secretar UAT.Conditii specifice de participare la concurs: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime…

- Primaria Comunei Dobromir, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Stare Civila.Concursul se organizeaza la sediul din Dobromir, str. Baneasa nr. 28, astfel: proba scrisa…

- In intervalul 16 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, impreuna cu medicii D.S.V.S.A. Constanta, au desfasurat actiuni specifice, in localitatile Cobadin si General Scarisoreanu, in baza planului de masuri pentru asigurarea climatului de ordine…

- Primaria Comunei Dobromir, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent, in cadrul Biroului Buget, Finante, Resurse Umane.Concursul se organizeaza la sediul din Dobromir, str. Baneasa nr. 28, astfel: proba…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier grav a avut loc în apropiere de localitatea Crucea. O cisterna și o basculanta s-au facut praf! Șoferul cisternei a fost încarcerat, barbatul fiind scos dintre fiarele contorsionate cu traumatism toracic. Persoana ranita a fost transportata…

- Primaria Comunei Gradina, cu sediul in localitatea Gradina, str. Victoriei nr. 39, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea postului: educator…

- Mai multe proiecte de acte normative ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 14 decembrie 2017. Potrivit Guvernului Romaniei acestea sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT LEGII manualului scolar II. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA…

- Primaria comunei Amzacea, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de inspector asistent ndash; Compartimentul Impozite si Taxe. Concursul se va organiza la sediul Primariei Comunei Amzacea, astfel: proba scrisa in data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00; proba interviu in…

- Scoala Gimnaziala "Dan Spataru" din comuna Aliman, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de administrator financiar, studii superioare, vechime un an, cu 0,5 norma din cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Concursul se desfasoara…

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta un sir de dezbateri publice privind proiectul "Conducta de transport gaze naturale Tarmul Marii Negre Podisorldquo;, al beneficiarului SNTGN Transgaz SA Medias. Autoritatea de mediu a informat publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca statiuni turistice de interes national a patru localitati - Borsa (judetul Maramures), Dambovicioara (judetul Arges), orasul Navodari cu zona Mamaia Nord (judetul Constanta) si comuna Moroeni din zona Pestera-Padina (judetul…

- Calatorie de coșmar pentru zeci de oameni aflați intr-un autocar care a luat a luat foc in Cotorca, județul Ialomița. Vehiculul a luat foc din senin, insa șoferul a reușit sa evacueze toate persoanele aflate la bord, fara ca nimeni sa nu fie ranit. Incendiul a pornit din senin de la motorul autocarului…

- De la inceputul anului și pana in luna septembrie, in unitatile turistice din judetul Brașov, au fost cazați 950.428 de turisti, dintre care 783.532 fiind din Romania, iar 166.896 din strainatate. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Primaria Comunei Albesti, judetul Constanta, soseaua Mangaliei nr. 31, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Financiar Contabil.Conditii specifice: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv…

- În urma cu puțin timp, pompierii au fost solitați sa intervina la un incendiu care a cuprins acoperișul unei case din localitatea Ovidiu, pe strada Coralilor. Revenim cu detalii!

- Descoperire macabra facuta în aceasta dimineața în localitatea Mihail Kogalniceanu. Un barbat a fost gasit fara viața, zacând într-o derea! Din primele informații, barbatul decedat este din Mihail Kogalniceanu. Polițiștii din localitate au început deja cercetarile…

- In noaptea de 18 19 noiembrie a.c., in intervalul orar 21.00 04.00, la nivelul I.P.J. Constanta, a fost pus in aplicare un plan de actiune pe linia combatrerii faptelor cu violenta, verificarea sistemelor de paza si combaterea faptelor de conducere a autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN56A Drobeta Turnu Severin Calafat, in zona localitatii Rogova, judetul Mehedinti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 2 autovehicule. Cauza producerii a fost intrarea…

- Liceul Teoretic Baneasa, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de secretar sef. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor superioare, vechime…

- 20 noiembrie, ora 10.00. Acesta este noul termen al dosarului in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky, de fostul viceprimar al Constantei Gabi Stan, dar si de alte persoane, printre care se afla si cinci…