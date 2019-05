Primaria Comunei Agigea angajeaza asistent medical

Primaria Comunei Agigea organizeaza concurs in data de 28.05.2019, ora 10.00 proba scrisa si in data de 30.05.2019, ora 14.00 interviul, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de asistent medical din cadrul Compartimentului Cabinet Medical Scolar. Conditii specifice de participare: nivelul studiilor: studii postliceale sanitare absolvite cu diploma; certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz pentru anul in curs; vechime in specialitatea studiilor: minim 1 an.Dosarele de ins ...