Primăria care a instalat protecții împotriva radiaţiilor UV şi a ploii Un numar de 140 de copertine pentru bancile din municipiul Constanta sunt montate zilele acestea in oras, cu scopul oferirii protectiei impotriva radiatiilor UV si a ploii, a informat joi administratia locala. "Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Amenajari Urbane, monteaza in aceasta perioada 140 de copertine parasolar pentru bancile din oras. Pentru cresterea gradului de confort al constantenilor, echipele au actionat zilele acestea in centrul Constantei. Parasolarul copertinei este confectionat din material textil teflonat si ofera protectie totala impotriva radiatiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a inceput montarea a 140 de copertine pentru bancile din oras, acestea oferind protectie impotriva radiatiilor UV si a ploii, anunța news.ro.Primaria Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca Serviciul Amenajari Urbane din cadrul institutiei monteaza in…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Amenajari Urbane, monteaza in aceasta perioada 140 de copertine parasolar pentru bancile din oras.Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, pentru cresterea gradului de confort al constantenilor, echipele au actionat zilele acestea in centrul Constantei."Parasolarul…

- Primaria Constanta a anuntat ca continua lucrarile in vederea amenajarii locurilor de joaca, ca cei mai mici locuitori ai Constantei sa aiba spatii moderne in care sa se poata juca in siguranta. Zilele acestea, firmele contractate de Primaria Municipiului Constanta toarna ultimul strat de covor de cauciuc…

- Centrul vechi al Constanței a fost reabilitat acum vreo patru ani și a costat in jur de 12 milioane de euro. Banii au ajuns la o firma de casa de pe vremea lui Radu Mazare. La cateva luni de la inaugurare, dalele nou-nouțe au inceput sa sara in toate direcțiile, la fel și constanțenii care au crezut…

- Omul de afaceri Elan Scwartzeberg promite ca nu ii va uita pe cei care i-au facut viața un calvar. Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a scapat, marți, definitiv de mandatul de arestare preventiva in lipsa și de urmarire internaționala dupa ce procurorul DNA a anunțat la termenul de la Curtea de…

- Primaria Constanta, prin Serviciul Amenajari Urbane, lucreaza zilele acestea la amplasarea a 40 de seturi mese si banci de recreere in parcul Tabacarie urmand ca zilele urmatoare sa continue in alte parcuri din oras."Facem apel catre toti locuitorii sa pastreze in bune conditii atat mobilierul urban,…

- Vasile Costea, patronul firmei ABC VAL (foto: Facebook) O societate inființata de un prieten al fostului primar Radu Mazare a obținut contractele pentru șase dintre cele opt proiecte de infrastructura din Constanța finanțate cu fonduri europene. ABC VAL, una dintre firmele de casa ale fostei administrații,…