Primăria care a dat ca premiu o vacanță all inclusive în Corfu Primaria Sfantu Gheorghe din județul Covasna a dat ca premiu o vacanța all inclusive in insula Corfu, pentru doua persoane. Premiul a fost oferit de Zilele Orașului, iar toți cei care au cumparat programul evenimentelor au primit și un bilet la o tombola cu premii. Cel mai mare premiu a fost excursia in valoare de 1.400 de euro, susțin reprezentanții primariei. Vacanța este pentru doua persoane, timp de șapte zile, in Corfu. De altfel, un al doilea premiu a constat intr-un voucher de calatorie in valoare de 250 de euro. „Scopul nostru este sa crestem calitatea evenimentului de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

