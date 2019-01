Stiri pe aceeasi tema

- Cele 23 de autoturisme hibride au o valoare estimata de 1.609.035 lei. In cadrul licitatiei, componenta financiara va reprezenta 80% din punctaj, iar perioada de garantie si nivelul de poluare cate 10%. In cazul autoturismului cu motor clasic Euro 6, de asemenea, componenta financiara…

- Compania de consultanta imobiliara CBRE, unul dintre principalii jucatori din piata de consultanta imobiliara locala, va asigura managementul proiectului Revera Medical City, dezvoltat de Grupul Enayati, care va include o unitate premium pentru ingrijire medicala, un centru rezidential pentru varstnici…

- La nici trei zile de cand a fost inaugurata, prima autostrada urbana din Romania, drumul de legatura din soseaua Petricani spre A3, a dat peste cap traficul din nordul Capitalei, iar soferii care au plecat din Ploiesti au ajuns mai repede in Pipera, decat cei care au plecat din Pantelimon. Pare incredibil,…

- Deputatul PNL de Iasi, Marius Bodea, a sustinut, astazi, o conferinta de presa in care a declarat ca pentru constructia Spitalului Regional de Urgența Iași, costurile sunt cu 170 milioane euro mai mari decat SRU Cluj. Asta in condițiile in care spitalul din Cluj va avea cu 60 de paturi mai mult. Deputatul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract pentru proiectare si executie hala parc auto.Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4 ianuarie 2019, iar valoarea totala a proiectului se ridica la suma de 1.500.000 lei.Obiectul…

- Asociația Caritas Eparhial Oradea acorda o atenție sporita copiilor. Luni, 26 septembrie, ONG-ul oradean a inaugurat Centrul de Zi pentru Copii ,,Sfantul Martin”. La Centrul de la Ioaniș, sub indrumarea pedagogilor și a personalului Asociației Caritas, copiii iși vor putea face temele și…

- Dupa luni de zile in care subiectul a disparut din actualitate, dinamoviștii au primit astazi o veste buna in ceea ce privește situația noului stadion. Cristi Hildan, fratele regretatului Catalin Hildan, a dezvaluit astazi ca lucrarile la noua arena a lui Dinamo ar urma sa inceapa in luna martie. "Din…

- Primaria Capitalei anunta ca, prin Directia Transporturi, Administratia Strazilor si Politia Locala, a implementat o noua ruta catre centrele comerciale din zona Colentina, pentru degrevarea traficului rutier.