Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…

- Maratonistul Tibi Useriu spune ca nu va refuza titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei din respect pentru bucuresteni, insa nu se va prezenta la ceremonia de decernare si nici la alte festivitati. El a scris pe pagina sa de Facebook ca isi doreste ca exemplul sau sa-i inspire pe cei care doresc sa-si…

- Filosoful Mihai Sora ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 28 martie. "Se confera titlul…

- Maratonistului Tiberiu Useriu va primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului București, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB). In expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arata ca Tibi Useriu,…

- Maratonistul Tiberiu Useriu este propus pentru a primi titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare care va fi discutat in sedinta Consiliului General din 28 martie. "Se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti maratonistului Tiberiu…

- Primaria Capitalei ar urma sa ii ofere titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Useriu, care reprezinta ,,un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB).

- Primaria Capitalei ar urma sa ii ofere titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Useriu, care reprezinta "un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB).In…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Iubiti si respectati de publicul constantean si nu numai, iata ca veteranii scenei constantene, actorii Ileana Ploscaru si Alexandru Mereuta, au intrat si in atentia autoritatilor judetene. La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, celor doi mari artisti li se va decerna,…

- Romeo Kulcasar si-a donat o parte din ficat pentru a salva viata Anettei, desi nu o cunostea cand a decis sa faca acest gest. Consiliul Local al orasului Tasnad, de unde este tanarul, i-a refuzat titlul, dar cei de la Santau au decis ca el il merita.

- Academicianul Radu Miron, primul cetațean de onoare al Vasluiului Municipiul Vaslui are la ora actuala 28 de cetațeni de onoare. De-a lungul timpului, nume sonore din lumea academica, sportiva, artistica, medicala și culturala au primit aceasta distincție. Majoritatea sunt vasluieni, insa exista și…

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat miercuri ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, distinctie pe care a primit-o in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu…

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat, miercuri, ca a fost convocat de Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei” „pentru a raspunde unui denunt PSD-ALDE de defaimare a tarii”. Consiliul este format din sapte persoane printre care si Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…

- Primaria Capitalei anunta ca suma de 10 milioane de euro alocata consolidarii cladirilor cu risc seismic va fi folosita pentru 29 de imobile care vor intra in executie in cursul anului, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de cladiri si expertizarea altor 24. "Accelerarea programului…

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- "Bineinteles (mi-as dori - n.r.), o sala, in care sa putem sa jucam meciurile de Fed Cup, aici si sa avem cat mai multe turnee, copiii sa aiba posibilitatea sa se antreneze si sa fie cat mai multi campioni", a afirmat ea, intr-o declaratie acordata presei, intrebata fiind care ar fi primul lucru…

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionand ca, in prezent, in Bucuresti, se simte ca acasa. Titlul i-a fost acordat de primarul Capitalei, la eveniment participand, printre altii, Ilie Nastase, Andrei Pavel si Bogdan…

- Simona Halep (26 de ani), jucatoarea care incepand de azi a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, a primit distincția de cetațean de onoare al Capitalei din partea primarului general Gabriela Firea. Evenimentul a avut loc in aceasta seara, la Teatrul Excelsior din București. "Sunt foarte emoționata!…

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionand ca, in prezent, in Bucuresti, se simte ca acasa. Titlul i-a fost acordat de primarul Capitalei, la eveniment participand, printre altii, Ilie Nastase, Andrei Pavel si Bogdan…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a inmanat Simonei Halep titlul de cetațean de onoare al Capitalei. La primirea distincției, Halep a spus ca este un moment foarte important pentru ea și pentru cariera ei sa fie apreciata la ea acasa.”Acum toate fetitele muncesc ca sa devina…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive.Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala, potrivit…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive, informeaza...

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive. Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala.…

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Romeo Kulcsar a donat din proprie initiativa o bucata de ficat pentru o tanara pe care nu o cunostea. Gestul lui a induiosat multa lume, mai ales ca a facut asta fara sa ceara nimic in schimb. Entuziasmati la acel moment, cativa consilieri din Tasnad s-au gandit sa ii ofere titlul de „Cetatean de Onoare”…

- Proiectul a fost aprobat cu 32 de voturi 'pentru' si 17 'impotriva'. Conform raportului de specialitate, veniturile totale au fost prognozate la 5,7 miliarde lei, dintre care: venituri proprii in suma de 4,4 miliarde lei (reprezentand 77,52%), subventii de la alte bugete (11,6%), sume primite…

- Presa anunța la finalul anului trecut ca Helmuth Duckadam a primit titlul de "Cetațean de onoare al municipiului București", insa fostul mare portar neaga acest lucru. Președintele de imagine de la FCSB a scris pe contul sau de facebook ca aceasta distincție n-a primit-o niciodata. "In decembrie 2017,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, e in stare de soc. A fost amenintata cu bataia si cu moartea, dar asta nu e tot. In direct la Romania TV, edilul Bucurestiului s-a decis sa spuna totul.Vezi si: SOC la Primaria Capitalei: Gabriela Firea a fost AMENINTATA cu moartea si cu bataia - 'Mi s-a…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Primarul General: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru…

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si, in acelasi timp, vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, doctorul Aurel Vainer, a fost numit cetatean de onoare al Capitalei in semn de recunoastere pentru apararea si promovarea valorilor traditionale…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Arsinel a primit distinctia in plin…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”.

- Alexandru Arsinel a primit, luni, Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei. Distinctia i-a fost acordata, in cadrul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, de catre viceprimarul Bucurestiului dr.arh. Michaela Tomnita Florescu. Acelasi titlu i-a fost conferit, in cadrul aceluiasi…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista "Constantin Tanase". "Viceprimarul Capitalei…

- Emoții mari pentru cei prezenți la un eveniment in momentul in care Felicia Filip a urcat pe scena. Soprana a fost invitata pentru a-i inmana lui Alexandru Arșinel titlul de cetațean de onoare, iar in momentul cand a urcat scarile, ea s-a impiedicat fiind gata sa cada pe scena. Toți cei prezenți s-au…

- Una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei a fost la un pas sa se prabuseasca pe scena. Este vorba despre Felicia Filip, care era sa cada in timp ce urca pe scena pentru a inmana un premiu. Actrita in varsta de 58 de ani le-a dat emotii celor prezenti in sala, care s-au gandit ca i s-a facut rau.

- Într-un comunicat transmis de Primaria Capitalei, primarul Gabriela Firea anunța ca luni, cu ocaza Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon, actorul Alexandru Arșinel și scriitoarea Ileana Vulpescu vor primi titluri de catețean de

- Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Primariei Municipiului Dej, IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, ar urma sa primeasca titlul de „cetațean de onoare” al municipiului Dej. Momentan, proiectul de hotarare se afla in dezbatere…

- Primaria Stefanesti supune dezbaterii publice si pe pagina de socializare data la care trebuie organizata Ziua Orasului Stefanesti. Potrivit atestarii documentare, aceasta ar trebui sa aiba loc in ziua de 5 august. Din punct de vedere bisericesc, aceasta data pica in Postul Sfintei Marii si in perioada…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Sase preoti baimareni, sase „stalpi ai societatii” vor primii recunoastere si recunostinta din partea Administratiei Publice Locale Baimarene. Acestora le va fi decernat titlul de „Cetatean de Onoare” in semn de recunostinta pentru aportul adus dezvoltarii comunitatii. Primul titlu propus spre decernare…

- Cunoscutul profesor-sculptor Gheorghe Alupoaie a devenit “Cetațean de Onoare al Vasluiului”. Profesorul Gheorghe Alupoaie, sculptorul care a adus faima Vasluiului, a primit titlul de “Cetațean de Onoare”. Titlul i-a fost decernat personal de primarul Vasile Paval, dupa ce Consiliul Local Vaslui a votat…