Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei in lucrari de reabilitare si consolidare a Podului Grant, a decis, miercuri, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. "Toti au observat ca Podul Grant se afla…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, un proiect care prevede achiziționarea de catre Primaria Capitalei, din fonduri europene nerambursabile, a 10 tramvaie pentru modernizarea liniei 55. Proiectul presupune acordul pentru aceasta finanțare.Citește și: SURSE - Pe cine…

- Consilierii municipali ALDE au depus un proiect de hotarare care prevede ca 22 septembrie 2018 sa fie 'Ziua fara autoturisme', iar in intervalul orar 10.00-18.00 sa nu se circule cu masina in Bucuresti, decat in situatii prevazute clar. 'Am depus, in calitate de consilier general ALDE, la Primaria…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- „Avand in vedere ca expunerea populatiei la un nivel de zgomot ridica constituie un factor de disconfort care influenteaza starea de sanatate a populatiei, cunoasterea nivelului de zgomot faciliteaza adoptarea masurilor necesare diminuarii nivelului de zgomot. Utilizarea unui sistem de monitorizare…

