- Mai bine de o luna a trecut de la calificarea iesenilor in play-off, dar elevii lui Flavius Stoican nu s-au putut bucura in tot acest interval decat de un singur meci in grupa de elita, cel din prima etapa, din Gruia, cu liderul CFR Cluj. Amanarea partidei cu Astra si intreruperea generata de meciurile…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua București va plati 53.000 de euro pentru a inchiria Arena Naționala la meciul de pe 14 aprilie cu Academia Rapid. CSA a emis un comunicat de presa prin care a explicat de unde provin banii cu care va achita factura catre Primaria Capitalei. ...

- La Blaj se va construi o sala polivalenta de peste 2.000 de locuri, in care vor incapea 10% din numarul locuitorilor, investiția ridicandu-se la 32 de milioane de lei. Decizia s-a luat deoarece sala de sport in care joaca echipa de volei feminin, campioana Romaniei, a devenit neincapatoare. Primarul…

- Simona Gherghe a reacționat dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a decis sa subventioneze procedurile in vitro. Prezentatoarea „Acces direct” a salutat decizia luata de Firea, precizand ca 1.000 de persoane vor beneficia de hotararea respectiva. “Sa stii ca sunt foarte multi oameni…

- Scandal la Primaria Capitalei. Prezent in sala de consiliu, deputatul Nicușor Dan a fost dat afara de polițiștii locali. El a declarat ca va face plangere penala pe numele lui Orlando Culea, președintele de ședința, care nu l-a lasat sa ia cuvantul. Știre in curs de actualizare Post-ul Deputatul Nicușor…

- Primaria Capitalei va oferi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro si un alt ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere in baza scrisorii medicale, potrivit unor proiecte de hotarare…

- Prima faza a constructiei gazoductului BRUA va fi realizata in Romania de o companie care a fost amendata in 2012 pentru licitatii trucate organizate de Transgaz, detinuta de Ministerul Economiei. E vorba de Inspet SA Ploiesti. "Transportatorul national de gaze Transgaz, prin directorul…

- "Cand pici de sus te doare rau. Cand ești cocoțat in varful piramidei statale, observi ca butonul ala de care zicea Basescu ca apasa și il duce ala Coldea... i-au luat firul de la buton, apasa degeaba. Cea mai mare pacaleala, i-au luat firul, era șeful bufniței in ultimele zile. Si-a dat seama și…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Un acord de colaborare a fost semnat joi, 22 martie 2018, de presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, dr. Adrian Majuru. In baza acestui acestui acord, cele doua institutii vor coopera…

- Primaria Capitalei va decide in perioada urmatoare daca va face o stație mare de valorificare a deșeurilor (incinerator) pentru a arde un milion de tone de deșeuri generate anual, doua stații mai mici sau trei, a anunțat marți primarul Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a declarat ca acestea vor fi…

- Primaria doreste sa construiasca o sala polivalenta cu 15.000 de locuri si a alocat banii necesari pentru realizarea studiilor necesare demararii proiectului. Sala va fi in zona fostului stadion Municipal.

- Bancile din Romania sunt bine capitalizate iar rata creditelor neperformante (NPL) a scazut la 6,4% din totalul imprumuturilor in decembrie 2017, aproape de media UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania in baza Articolului…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a semnat in aceasta saptamana contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru construcția a doua gradinițe cu program normal la Ineu si la Mocrea. Suma totala alocata prin PNDL se ridica la 3,5 milioane de lei. „Ministerul…

- FCSB a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-1 (2-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (32) si Marko Momcilovic (39), in timp ce pentru oaspeti a inscris…

- Documentatia pentru Contractul destinat proiectarii si executiei sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa joi la ANAP pentru verificare si validare, anunta, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Steliștii sunt cei mai buni contribuabili pentru Primaria Capitalei, partida cu Viitorul din week-end-ul Viitorul fiind meciul 115 disputat de roș-albaștri din postura de organizatori pe cel mai mare stadion din țara. Astazi se implinesc 6 ani, 4 luni și 9 zile de cand Steaua a jucat primul meci oficial…

- Ministrul responsabil de derularea proiectului construirii celor doua reactoare ale centralei nucleare din Paks, Ungaria, Janos Suli, a declarat ca de finanțarea acestora se va ocupa Rusia și, cel mai probabil, acestea vor deveni operaționale in 2026-2027.

- Gabriela Firea, primarul municipiului București, i-a acuzat direct pe constructorii Arenei Naționale și a incriminat clauza conform careia acoperișul nu poate fi tras in perioada noiembrie-martie. Gabriela Firea acuza modul in care s-a organizat partida din Liga 1 dintre FCSB și Sepsi, scor 2-0. Meciul…

- Antrenorul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, duminica, dupa infrangerea cu FCSB, ca formatia sa a pierdut nemeritat."Nu am reusit sa scoatem nimic din acest joc, desi eu cred ca meritam sa plecam neinvinsi. Dupa ocaziile pe care le-am avut, mai ales in prima repriza,…

- Astfel, potrivit indicatorilor tehnico-economici adoptati de CGMB, proiectul reabilitarii pavilionului A al Spitalului Victor Babes presupune extinderea spatiului util, dotarea cu un lift suplimentar pentru pacienti si medici, dotarea pavilionului A cu un sistem de ventilare, cu centrala termica…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost ridicata, marti seara, de la domiciliul sau din Sectorul 4 de politistii Serviciului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei, pentru a pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul…

- Compania Sumitomo Forestry a precizat ca, totusi, in cladirea de 70 de etaje va intra si 10- otel, combinat cu 180.000 de metri cubi de lemn provenit din Japonia. Aproximativ 8.000 de locuinte vor fi in cladirea din lemn, care va mai avea copaci si verdeata pe balcoane la fiecare nivel. Constructia…

- In data de 21 februarie a.c., incepand cu ora 11.00, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) va inaugura, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, Centrul integrat de medicina nucleara, cel mai performant din Europa, la acest moment, in depistarea afectiunilor…

- CSM București mizeaza și pe continuitate in noul sezon. Cinci dintre handbaliste au decis sa prelungeasca ințelegerea cu echipa campioana a Romaniei. Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Majda Mehmedovic și Iulia Curea vor continua alaturi de gruparea bucureșteana. Capitanul Tigroaicelor, Oana…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre șansele echipei sale de a prinde play-off-ul, dupa 2-2 cu FCSB. Oficialul dinamovist a spus ca daca echipa se va califica in play-off, meciurile se vor juca pe Arena Naționala, iar daca obiectivul nu este indeplinit, antrenorul Vasile Miriuța…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care…

- Finantatorul FCSB-ului Gigi Becali a anuntat ca a negociat cu jucatorii prima de calificare in optimile Ligii Europa. Initial le-a spus ca le ofera cate 5.000 de euro, apoi a dublat suma, dar in final s-a ajuns la 20.000 de euro. ”Da, le-am spus jucatorilor ca le ofer 5.000 de…

- FCSB și Lazio se intalnesc, diseara, pe „Arena Naționala”, in prima manșa a „16”-imilor celei de-a doua competiții intercluburi de pe „Batranul Continent”. Ambele echipe sunt preocupate, insa, mai mult de situația din Liga I și Serie A

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fosturmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL; Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL…

- Antrenorul CFR-ului, laude pentru adversarii de sambata Dan Petrescu a laudat lotul și banca tehnica a FCSB-ului și spune ca echipa clujeana s-ar mulțumi și cu un egal in derby. Petrescu a apreciat atacul echipei de pe locul 2, din Liga 1, dar și pe antrenorul Dica. "Sper sa fim pregatiți pentru…

- FCSB - CFR Cluj se disputa sambata, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT, VIDEO + FOTO pe GSP.RO. Pana ieri seara, conform oficialilor vicecampioanei se vandusera puțin peste 8.000 de tichete. Așadar sunt șanse mari ca la ora jocului sa fie mai bine de 15.000…

- Pe masa arhitecțiilor de la Primaria Capitalei se afla un proiect inițiat de Direcția Generala de Poliție a Municipiului București. El prevede construirea unui arest central in centrul Capitalei, mai exact pe Vitan Barzești. Arestul va avea gard transparent la exterior și la interior gard de fier, mascat…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- Pentru amenajarea și imprejmuirea curții Castelului de la Sancrai, o bijuterie aflata in centrul Transilvaniei, se va aloca suma de 900.000 de lei, care trebuie aprobata de consilierii județeni in ședința extraordinara de maine, 31 ianuarie 2018. La aproximativ 30 de kilometri de Alba Iulia, pe un mic…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Un nou supermarket va functiona, in curand, in municipiul Targu Jiu. Constructia magazinului Penny, din apropierea autogarii. este aproape gata, in momentul de fata muncitorii efectuand ultimele finisaje interioare...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care conduce și organizația județene a PSD Constanța iși arata “bucuria și respectul” pentru Viorica Dancila, numita prim ministru al Romaniei. Liderul PSD este “increzator” ca primul premier femeie din istoria Romaniei va conduce Guvernul cu responsabilitate.

- Despre faptul ca Gabriela Firea are de multumit o gasca intreaga de ciumpalaci care s-au facut ca i-au dat o mana de ajutor ca sa se vada pe tronul Capitalei, am mai scris. Dar acum Gabi si-a dat arama pe fata. Prioritatea ei sunt afacerile sotului. Pe scurt, ieri, la Primaria Capitalei s-a dat o […]…

- Dupa victoria de rasunet din turul campionatului, singura notabila inregistrata de CSM Targoviste in actualul sezon al Diviziei A1, elevele lui Guillermo Hernandez au cedat in fata propriilor suporteri in revansa cu echipa municipalitatii bucurestene. Cu exceptia setului al treilea pe care dambovitencele…

- In perspectiva derby-ului FCSB - CFR, programat pe 10 februarie, pe Arena Nationala, Dan Petrescu are multi fotbalisti la limita suspendarii. Astfel, Arlauskis, Cristi Manea, Bordeianu, Djokovici, Omrani, Tucudean si Mailat au cate 3 avertismente si daca vor mai incasa unul in prima etapa, atunci nu…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- O casa din Balanești a fost distrusa joi dupa-amiaza aproape in totalitate in urma unui incendiu care a izbucnit, cel mai probabil, de la o afumatoare aflata in imediata vecinatate a acesteia. Construcția era din lemn, fiind una vec...

- Luati in calcul cresterea dobanzilor, daca va ganditi sa va cumparati o locuinta anul acesta. Iar cei care vor sa apeleze la programul "Prima Casa" trebuie sa-si pregateasca actele. Programul ar urma să înceapă luna viitoare, iar analiştii spun că fondurile se vor…

- Colonada statiunii Buzias, ridicata pentru imparateasa Sissi in 1875, a devenit o emblema a statiunii, dar a intrat intr-o stare de degradare accentuata in perioada de dupa Decembrie ’89.

- „In ceea ce privește dezbaterea privind banda unica, in prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 și linia 32. Așteptam modificarea …