- Primaria Capitalei va oferi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro si un alt ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere in baza scrisorii medicale, potrivit unor proiecte de hotarare…

- Una dintre companiile infiintate de Primaria Capitalei cere o taxa de 200 de lei pe pagina A4 si 250 de lei pe pagina A3 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea delegarii…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa sterilizeze gratuit cainii si pisicile fara pedigree, cu detinator, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care se va vota in sedinta de miercuri.

- Primaria Municipilui Bucuresti (PMB) a anuntat, luni, ca va retrage de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect care prevede un nou regulament de transport in regim taxi in Bucuresti.

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei,unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii.Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota saptamana viitoare. „Prin acest proiect,…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Femeile care nu pot avea copii și doresc sa faca fertilizare in vitro ar putea primi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primarul Capitalei isi motiveaza propunerea prin faptul ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane. "Anual, in municipiului Bucuresti se nasc…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General.…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2018. Potrivit amendamentului admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratie penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Primarul General, Gabriela Firea: "A fost redactata Ordonanta de Urgenta prin care Primaria Capitalei primeste de la Guvern ultima suprafata de teren necesara construirii Spitalului Metropolitan" Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat ca textul Ordonantei de Urgenta, prin care Guvernul va trece…

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- Procurorii anticoruptie verifica o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti, astfel incat a solicitat institutiei o serie de inscrisuri. Primul care a anuntat ca DNA-ul are in vizor o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti a fost liberalul Cristian Ciucu. “DNA a ajuns la…

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei. Politistii locali din cadrul Directiei Control a Politiei Locale a Municipiului…

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, in urma deciziei anuntate de suspendare a cursurilor luni si marti, a declarat duminica inspectorul scolar general, Florin Lixandru.…

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General,…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Primaria Capitalei anunta care sunt masurile pe care municipalitatea le va lua pentru scaderea poluarii, precizand ca in acest sens vor fi finalizate mai multe proiecte, printre care implementarea sistemului de management al traficului in Bucuresti si modernizarea parcului auto al RATB. …

- Femeile care urmeaza o dieta mediteraneana ar putea avea mai multe sanse sa ramana insarcinate in urma fertilizarii in vitro (FIV) in comparatie cu cele care nu apeleaza la acest regim, informeaza AFP citand rezultatele unui studiu publicat marti. Un numar de 244 de femei care au recurs…

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…

- Acuze grave la adresa oficialilor din Primaria Capitalei. Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca ii respinge dreptul la pichetarea institutiei pentru a protesta fata de activitatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), se arata intr-un comunicat al federatiei sindicale, remis luni AGERPRES. …

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri ca Municipiul Bucuresti sa se asocieze cu localitati din judetul Ilfov in vederea constituirii unei asociatii al carei scop este gestionarea in comun a serviciului de salubrizare, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

- La o saptamina dupa ce Guvernul a anunțat o reforma, in urma careia femeile ar fi dobindit dreptul de a lucra in baruri fara sa fie nevoite sa obțina un permis special, președintele a precizat ca a aflat despre aceasta inițiativa din ziare. Vestea a stirnit nemulțumire pentre calugarii budiști, care…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului sa adopte o hotarare pentru transmiterea in administrarea CGMB a Bazei Pro Rapid situate pe bd. Bucurestii Noi pentru reincluderea acesteia in circuitul sportiv si de agrement. 'Se solicita Guvernului Romaniei adoptarea unei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului, in sedinta de miercuri, majorarea capitalului social al Companiei Dezvoltare Durabila, prin alocarea unei cladiri si a unui teren care valoreaza peste 2,3 milioane de lei.

- Mai multi taximetristi, nemultumiti de masura privind combaterea pirateriei in taximetrie adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti, vor protesta miercuri in fata Primariei Capitalei.