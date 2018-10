Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei in lucrari de reabilitare si consolidare a Podului Grant, a decis, miercuri, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. "Toti au observat ca Podul Grant se afla…

- Proiectele de hotarare privind delegarea serviciilor publice catre companiile municipale infiintate de Primaria Capitalei anul trecut au fost aprobate joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). De aceasta data, proiectele contin si anexele cu patrimoniul, aprobandu-se astfel…

- Primaria Capitalei vrea sa puna paza la podurile și pasajele din București. Proiectul se afla pe ordinea de zi de pe 23 august a consilierilor generali. UPDATE, 23 august: Proiectul a fost adoptat, deși consilierii PNL au votat impotriva. “Este inadmisibil ca, in 2018, sa se mai faca paza cu forța vie…

- Proiectul de hotarare privind lansarea unui Program de investiții in municipiul București a fost votat joi, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, in ședința Consiliului General al Municipiului București. Programul este finanțat din bugetul Primariei Municipiului București și are ca scop…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru…

