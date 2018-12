Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Doctori pentru Bucuresti" a fost aprobat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anunta Primaria Capitalei."Prin acest proiect, dorim sa sprijinim formarea profesionala pentru 100 de medici, angajati ai spitalelor aflate in administrarea ASSMB,…

- Cinci noi proiecte pentru imbunatatirea transportului public in comun au fost aprobate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anunta Primaria Capitalei. Este vorba despre patru proiecte care vizeaza achizitia de autobuze electrice si un proiect pentru modernizarea…

- Primaria Capitalei vrea sa infiinteze Clinica Metropolitana de Stomatologie, care se va afla in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB). Proiectul va fi dezbatut in sedinta de miercuri, 12 decembrie, a Consiliului General al Municipiului București (CGMB). In acest…

- Primarul General, Gabriela Firea, va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la urmatoarea sedinta, suplimentarea proiectului ,,O șansa pentru cuplurile infertile-FIV1” derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB. Primarul General, Gabriela Firea: “Am luat decizia de…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu suma de 52 de milioane de lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de joi, informeaza mediafax. Fostul Parc Herastrau (in prezent parcul Regele…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata in decembrie anul trecut prin care se stabilea ca pot asigura transport in regim taxi doar transportatorii cu servicii de dispecerat. Decizia instantei a fost data dupa ce compania Star Taxi a cerut…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut marti, in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o serie de precizari cu privire la modul in care va fi asigurat trasportul public in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Primarul General, Gabriela Firea: „Din nefericire, ieri si astazi,…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere 100 de troleibuze autonome si 130 de autobuze hibride, valoarea totala a investitiei ridicându-se la aproximativ 488 de milioane de lei (cu TVA), potrivit unui proiect de hotarâre aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…