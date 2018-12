Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Madrid au implementat un regulament dur pentru mașinile vechi cu scopul de a reduce poluarea in oraș cu pana la 40%. In prima faza, mașinile diesel mai vechi de anul 2006 și mașinile cu motoare pe benzina mai vechi de anul 2000 nu vor mai avea dreptul de a circula in centrul orașului.…

- Petro Poroshenko, președintele Ucrainei, a declarat vineri ca le va fi interzis accesul in țara barbaților ruși cu varsta cuprinsa intre 16 și 60 de ani, pentru a preveni formarea unor ”armate private” pe teritoriul Ucrainei.

- Scandalul Dieselgate a lasat urme adanci in industria auto, a subrezit increderea consumatorilor in marii producatori de masini si a pus in pericol vietile oamenilor. In plus, perspectiva ca Europa de Est sa ajunga cimitirul masinilor poluante este iminenta daca tranzitia de la motoarele diesel la cele…

- Orasul pe apa a ajuns sub ape. 70% din centrul istoric al Venetiei este inundat, dupa ce marea a atins cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani. In cladirea emblematica a urbei, Bazilica San Marco, nivelul apei a ajuns la aproape un metru.

- Votul din Parlamentul European pe tema reducerii emisiilor de CO2 la automobile scoate la iveala doua tabere care vin cu argumente solide. Asociațiile de mediu spun ca producatorii auto trebuie sa se indrepte catre mașini mai puțin poluante și citeaza studii care arata cat de rau ne afecteaza sanatatea…

- Vladimir Carpaci, zis Pipi, considerat unul dintre cei mai bogati romi din Romania, spunandu-se despre el ca detine peste 140 de proprietati in Timisoara, este executat silit de Finante. ANAF a scos la vanzare doua apartamente pe care Vladimir Carpaci le detine in centrul Timisoarei.

- Un incendiu violent a izbucnit in centrul istoric al Timisioarei, precizeaza Observator TV.Focul a pornit la o casa veche si ameninta sa se extinda si la celelalte locuinte din zona. Iar coloana de fum, inalta de aproximativ 50 de metri, a fost vizibila de la capatul opus al orasului.Zeci de pompieri…

- Primarul Emil Boc a fost întrebat de ce nu interzice o zi traficul rutier în centrul Clujului și sa lase numai transportul în comun și bicicletele. ”Am fost antrebat de ce nu interzic traficul rutier între 7.00 și 18.00, în…