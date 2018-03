Primaria Capitalei se pregateste sa interzica aplicatiile de taxi. Zeci de mii de oameni au semnat o petitie impotriva initiativei

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, decizia liberalilor de a anunta deja candidatul pentru alegerile prezidentiale din 2019: Klaus Iohannis. De asemenea, Ovidiu Raetchi va vorbi despre relatia dintre PNL si USR, dar si despre ultimul sau proiect legislativ, care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Soarta crunta pentru un tanar pitestean ce a murit pe drumurile din Germania. Casian lucra ca sofer pentru o firma de transport, iar zilele trecute plecase in cursa in Germania, numai ca oboseala si-a spus cuvantul. Impins de la spate de nevoia de a face bani si de a oferi un viitor mai frumos viitoarei…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- DNA cere Politiei Locale a municipiului Bucuresti documente legate de mai multe achizitii facute de institutia din subordinea Primariei, respectiv 30 de autoturisme Dacia, o masina de topit zapada si pantofi, dar și de organizarea postului pentru conducerea Politiei Locale. Solicitarea DNA a fost facuta…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Doru Octavian Dumitru locuieste de peste peste 20 de ani in Toronto, scrie libertatea.ro. Dar banii si-i castiga aici, asemeni lui Stefan Hrusca, acesta fiind si el rezident in Canada. Daca Stefan Hrusca o duce mai bine, fiind indragit de toata tara, DOD are dificultati in cariera. Doru Octavian…

- Consiliul de Administratie al SC Cons Management Parc de Soft SRL a decis, cine va fi noul director al Parcului in persoana lui Alexandru - Igor Bejan, incepand cu data de 01 martie 2018. Postul a fost eliberat dupa ce fostul director, Catalin Arama, a fost numit director general al Centrului National…

- Tremend intra pentru cel de-al doilea an consecutiv in topul Inc. 5000 Europa. Revista americana reuneste in acest top cele mai dinamice companii din regiune, pe criteriul cresterii cifrei de afaceri pe o perioada de 3 ani. De-a lungul timpului, printre companiile nominalizate in Inc. 5000 s-au numarat…

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Peste 65.000 de oameni au semnat o petiție impotriva revocarii Laurei Codruța Kovesi și ii cer președintelui Klaus Iohannis sa respinga solicitarea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind demiterea procurorului-șef al DNA. Petiția va fi trimisa, luni, la Palatul Cotroceni. Petiția a fost…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii. "Daca vrei…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Nicusor Dan a publicat pe pagina personala de Facebook o scurta analiza pe marginea discursului lui Tudorel Toader, prin care a propus demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi: „O acuza pe Laura Codruta Kovesi ca a avut o pozitie publica fata de legile justitiei. Conducerea unui parchet trebuie sa…

- Consilierii generali ai Capitalei vor supune la vot, joi, majorarea taxei municipale de apa uzata pentru 2018 la 0,09 lei pe metru cub, de la 0,05 lei pe metru cub. Desi abia joi se va supune votului acest proiect, Apa Nova taxeaza mai scump bucurestenii inca de la 1 ianuarie, situatie sesizata…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Primaria Capitalei anunta ca va imprumuta inca 120 de milioane de euro, pentru implementarea unor proiecte de investitii, pe langa bugetul urias de 1,24 miliarde de euro pe care Gabriela Firea il are la dispozitie pentru 2018. "Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei,…

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, a raspuns interpelarii formulate de senatorul social democrat de Bacau, Miron Smarandache, ce a avut ca tema sustinerea programelor de „smart city”. „Conceptul de «smart city» incepe sa prinda contur in Romania, cu toate ca,…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- "Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statutului de drept nu tine cont…

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- ''Ma bucur pentru el ca s-a dus la mai bine, dar nu avem ce sa facem, mergem inainte. Am pierdut 30-40% din echipa, pentru ca in general un portar care are valoare si ajuta echipa in meciuri inseamna 30-40% dintr-o echipa, dar ii avem pe Vlad si pe Stancioiu, doi portari care stiu ce inseamna Steaua…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit. Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Cuvantul de baza in mandatul meu este continuitate si imi doresc sa transformam biroul de la minister intr-un incubator de proiecte, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, la preluarea mandatului. "Domnul ministru Sova…

- Sunteti tentati sa puneti poze pe Facebook cu copiii mai tot timpul? Sunt tipuri de fotografii care ar trebui sa ramana private, pentru a-i proteja de rusine, stanjeneala si pericolele de pe retelele de socializare. Mai mult, in state din Europa occidentala, cum este Franta, parintii risca amenzi uriase…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a fost audiat, vineri, la DNA, procurorii aducandu-i la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul „Microsoft 3” . La ieșirea de la audieri, Pescariu a declarat, noteaza Agerpres , ca a aflat cat de dorupt este, Precizand ca i s-a adus la cunoștința…

- Municipalitatea solicitase Guvernului doua terenuri unite, in suprafata totala de 10 hectare, ca sa construiasca un campus pentru studentii de la Medicina si un Spital Metropolitan . Proiectul propus de primarul general Gabriela Firea nu a fost validat pentru ca nu a strans suficiente voturi, iar…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia sa inceteze imediat disputele politice, sa gaseasca o cale de colaborare si sa isi asume urgent principiile acestei colaborari, aratand ca agenda inceputului de an este dominata de tensiunile…

- O haita de lupi a fost filmata cu o camera de monitorizare a faunei intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva. Potrivit specialistilor, populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…