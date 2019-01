Primaria Capitalei anunta ca, duminica seara, se intervine in Bucuresti cu 188 de utilaje pentru prevenirea poleiului, fiind insa pregatit pentru interventie intregul parc de utilaje. In centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti sunt cazate in prezent 317 persoane, din care 67 aduse in aceasta seara.