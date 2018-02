Stiri pe aceeasi tema

- La intersecția strazilor:Grenoble – N.Testemițeanu, este inregistrat accident rutier, serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Anul trecut, Consiliul general al Primariei Capitalei a aprobat, la propunerea primarului Gabriela Firea, acordarea mai multor ajutoare sociale, dar si a unor importante sume de bani catre biserici, inclusiv pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Lucian Sova a precizat ca nu exclude posibilitatea transferarii Metrorex catre Primaria Capitalei. “(...) Specialistii de la metrou mi-au vorbit si de o serie de chestiuni care tin de ordin tehnic si de niste chestiuni care tin de modul in care vor functiona finantarile pe care metroul le-a contractat…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Taximetriștii și patronii firmelor de taxi au facut un scandal monstru in sediul Primariei Capitalei. Acestia s-au certat la dezbaterea noului regulament privind activitatea pe care o desfasoara in Bucuresti.

- Reprezentantii companiilor de taxi din Bucuresti au participat, vineri, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la dezbaterea publica pe marginea regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "Acest regulament nemultumeste…

- Taximetristii si patronii firmelor de profil sunt nemultumiti de normele regulamentului pentru organizarea serviciului de transport in regim de taxi propus de catre Primaria Capitalei, acestia punctand mai multe elemente din document care ar ingreuna serviciul prestat. Reprezentantii companiilor…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- Traficul greu al camioanelor care duc granele spre portul la Dunare de la Moldova Noua este de vina pentru carosabilul ciuruit de pe Drumul National 57, dintre Moravita si Oravita si de aici, mai departe, spre portul amintit. Probabil cel mai prost drum national din Banat, DN57 e un fel de…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- CGMB a aprobat acordarea a 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor de vouchere, potrivit Primariei Capitalei.

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, a intrebat Primaria Capitalei (PMB) cate cereri de autorizatie de construire au fost depuse, cate au fost aprobate in termen legal si sub semnatura caror arhitecti sau companii de arhitectura. Directia de Urbanism a PMB a raspuns…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei. „In data de 19 decembrie…

- In legatura cu problemele aparute in accesarea Bibliotecii Digitale a Bucurestilor, Biroul de Presa al Primariei Capitalei face urmatoarele precizari: La nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti se fac eforturi pentru repunerea in functiune, in cel mai scurt timp posibil, a Bibliotecii Digitale a…

- Zeci de taximetriști au protestat, joi, pe strazile Timișoarei. Ei au plecat la plimbare prin oraș, formand o coloana uriașa de mașini și dand peste cap traficul in zona centrala. Taximetriștii nu mai vor ca Uber sa funcționeze in Timișoara decat daca intra in legalitate. Coloana de mașini de taxi s-a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Bucurestenii vor putea comanda taxiuri la telefon sau online prin aplicatii dar taximetristii nu vor mai putea primi comenzile de la clienti decat prin statiile radio detinute de dispecerate autorizate de Primaria Capitalei, conform unei decizii socante adoptate de Consiliul General al Municipiului…

- Execuția bugetara a Primariei Capitalei pe primele zece luni ale anului 2017 arata descurajant pentru bucureșteni. Primarul general, Gabriela Firea, demonstreaza ca prioritațile sale in administrarea orașului sunt parangheliile. Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor. 100 milioane euro au…

- Primaria Capitalei planuieste sa majoreze capitalul social al 18 firme infiintate de Municipalitate, condusa de Gabriela Firea. Ele vor primi, astfel, 272 de milioane de lei, in total, pentru diverse achizitii, precum telefoane mobile pentru angajati, camere foto profesionale de 25.000 de lei sau calculatoare,…

- In acest context, de luni pana vineri, intre orele 7,30 si 13,30, Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti are portile deschise pentru a primi cat mai multi donatori. Luni, 11 decembrie, incepand cu ora 9,00, Centrul mobil de donare se va afla la sediul Primariei Capitalei, se precizeaza intr-o postare…

- ”Faptul ca PSD, ALDE si PMP, de altfel, astazi, nu au venit (...) arata ca se tem de fapt de cetateni. Cetatenii care isi doresc transparenta si care isi doresc sa-si vada reprezentantii muncind pentru ei in Consiliul General azi au avut ocazia sa vada ca cei pe care i-au votat nu sunt aici sa isi…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a introdus joi un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa eleboreze anula un raport de activitate pe care…

- In acest sens, reprezentantii transportatorilor au solicitat autorizare din partea Primariei Capitalei, informeaza COTAR. 'La aceste manifestari va participa un numar de aproximativ 5.000 de taxiuri, autobuze, autocare care apartin patronatelor din domeniul de activitate, privind transportul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca plângere penala împotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au perturbat buna desfașurarea a „unui eveniment public legal”. Pe de alta parte, aprobarea manifestațiilor ce au loc…

- Sambata, 2 decembrie a.c., reprezentantii conducerii Ministerului Afacerilor Interne au avut o intalnire de lucru cu cei ai Primariei Capitalei cu privire la imposibilitatea desfasurarii activitatilor de organizare a unui eveniment public autorizat, in Piata Victoriei, informeaza MAI. In urma analizarii…

- Un consilier al Primariei București i-a criticat dur pe protestatarii care au cerut anularea Targului de Craciun din Piața Victoriei. Reacția vine la scurt timp dupa ce primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat intr-un comunicat de presa ca renunta la organizarea Targului de Craciun ce urma sa…

- "Și Ion Iliescu a eliberat Piața Universitații, tot prin violența, in 1990. PSD-ul de azi folosește Jandarmeria ca bata impotriva celor care contesta o putere care incearca sa acapareze statul pentru ca o gașca de corupți, condusa de Liviu Dragnea, sa scape de justiție. PSD batjocorește Constituția…

- „Decizia doamnei Firea de a organiza un targ in Piata Victoriei este total neinspirata. Este o greseala foarte mare, dar, din ce o cunosc eu, si din experienta pe care o am alaturi de ea, doamna Firea nu se va lasa si va merge pana la capat cu acest targ. Nu renunta, chiar daca si premierul a atentionat-o.…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Sambata dimineața, la primele ore, Piața Victoriei a fost luata cu asalt de cateva echipe de muncitori care incepusera amenajarea Targului de Craciun in huiduielile puținilor protestatari protestatari ramași peste noapte de la mitingul de vineri seara. Aceștia continuau sa strige "Noaptea ca hoții"…

- Iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in Bucuresti vineri seara, din Piata Constitutiei, unde se va deschide targul de Craciun, in timp ce targul care va fi amenajat in Piata Victoriei, locul protestelor antiguvernamentale, va functiona din 5 decembrie. Primarul general Gabriela Firea…

- Celebrul toboșar Ovidiu Lipan Tandarica a anunțat ca refuza invitația Primariei Capitalei de a canta Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei. Artistul a spus ca acest loc apartine „celor care doresc sa se manifeste”.

- Decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata, spune premierul Mihai Tudose. “Nu cred ca este cea mai inspirata decizie. Spuneti-mi dumneavoastra, in primul rand, pe unde ajungem acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a spus ca nu este "cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, asa cum vrea primarul Capitalei, Gabriela Firea. "Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie un targ in mijloc. Am aflat astazi…

- Mai multi lucratori ai Administratiei Strazilor din Capitala au inceput, miercuri, montarea unor semafoare provizorii si amenajarea trecerilor de pietoni ce vor fi folosite pe parcursul „Targului de Craciun”. In perioada 5-17 decembrie, in Piata Victoriei, Primaria Capitalei va organiza…

- Protestele anti-coruptie vor fi interzise dupa ce Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a aprobat organizarea targului de sarbatori "Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna" exact in Piata Victoriei, unde au loc mitingurile impotriva modificarii legilor Justitiei. Astfel, Piata Victoriei…

- Primaria Capitalei va atribui, in mod gratuit, Protoieriei Sectorului 6 un teren din cartierul Militari pentru a fi construita o biserica, au votat , miercuri, consilierii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre…

- Primaria Capitalei ar putea atribui, in mod gratuit, Protoieriei Sectorului 6 un teren din cartierul Militari pentru a fi construita o biserica, se arata intr-un proiect publicat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), programat pentru sedinta de miercuri. …

- "Am inceput cu Romprest, firma cu care colaboram, sa colectam selectiv gunoiul. Intr-adevar, este mai greu la inceput. E mai greu si pentru ca locuitorii Sectorului 1 nu platesc ridicarea gunoiului, Primaria Sectorului 1 plateste pentru acest lucru. E greu sa ii constientizam, pentru ca ei considera…

- La sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa se discute darea in folosinta gratuita catre Proroieria Sectorului 6 a unui teren cu o suprafata de 149 de metri patrati, de pe strada Cernisoara, pentru a se construi o biserica in cartierul Militari. „Prin…

- Primaria Capitalei vrea sa înfiinteze Serviciul Euro 2020, care sa asigure realizarea tuturor masurilor impuse de UEFA, potrivit unui proiect de hotarâre aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc miercuri. Potrivit proiectului…