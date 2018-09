Primaria Capitalei ridica miza pe achizitii de locuinte: DGASMB, imputernicita sa cumpere unitati locative pentru cazuri sociale. Alte 600 de locuinte vor fi cumparate pentru personalul medical

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ar putea fi imputernicita sa demareze procedurile de identificare si achizitionare de pe piata libera a unor imobile cu destinatia sociala,...

- Incepand cu 10 septembrie 2018, serviciul ABILITAXI devine activ. Un serviciu gratuit pentru persoanele cu handicap fizic, respectiv dizabilitate motorie și care nu realizeaza venituri in afara prestațiilor sociale acordate de la bugetul de stat și local, potrivit Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi, urmand sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei, si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB),…

- Elevii bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani ar putea beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Primaria Capitalei a publicat un anunt pentru inchirierea a 291 de locuinte in Bucuresti de una, doua si trei camere, in zonele B,C si D ale orasului. Potrivit autoritatilor, respectivele locuinte vor fi subinchiriate ulterior persoanelor evacuate sau...

- Avand in vedere faptul ca este necesara adaptarea si coordonarea continua, atat a raspunsului autoritaților publice, cat si a interventiilor administrației publice locale, cu sprijinul structurilor societatii civile si al comunitatii, in sustinerea demersurilor care vizeaza imbunatatirea starii de sanatate…

- A trecut un an de cand Primaria Capitalei acorda stimulente financiare in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuți. In urma acestei decizii, a crescut numarul populației din București. Libertatea are cifrele care dovedesc ca, in ultimul an, numarul total al bucureștenilor a crescut cu 7.516…