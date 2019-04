Primaria Capitalei reabiliteaza doar 31 de km din cei 4.000 de km de conducte ce ar avea nevoie de investitii

Stiri pe aceeasi tema

- 2019 se anunța inca un an de sacrificiu pentru RADET, regie aflata in moarte clinica și care nici in acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero” in bugetul Municipalitații, arata o analiza Frames realizata in baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primaria Capitalei, aflat in dezbatere…

- Consiliul General al Muncipiului București va supune, luni, in ședința ordinara, doua proiecte prin care Municipalitatea solicita Guvernului sa transmita catre Primaria Capitalei doua terenuri de pe Șoseaua Vitan, unde PMB are proiectul „Strapungere Nicolae Grigorescu”.Practic, Primaria Capitalei…

- Un numar de 8.300 de persoane au vizitat, in weekend, Salonul Imobiliar Bucuresti (SIB), organizat la Palatul Parlamentului, informeaza organizatorii, intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate, peste 70% dintre vizitatori au fost interesati de proiectele noi, lansate in cadrul…

- Municipalitatea vrea sa investeasca peste 121,3 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea unei cladiri cu risc seismic clasa I din centrul Bucureștiului inscrisa pe lista monumentelor istorice, pe care apoi sa o transforme in hotel de patru stele. Proiectul a fost aprobat marți in ședința…

- Primaria Capitalei a cumparat apartamente pentru medici in valoare de 37 de milioane de lei. Tranzacția a fost parafata de primarul general Gabriela Firea, iar Municipalitatea va intra in proprietatea a 70 de apartamente din complexul imobiliar Greenfield. Apartamentele vor fi oferite personalului medical…