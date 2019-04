Stiri pe aceeasi tema

- Acest an se anunța inca unul de sacrificiu pentru RADET, regie aflata in moarte clinica și care nici in acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero'' in bugetul Municipalitații, arata o analiza Frames realizata in baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primaria Capitalei, aflat in…

- Cele doua sentinte in dosarele CET luate de curtea suprema la cinci luni una de cealalta, prima pe 20 noiembrie si a doua pe 21 martie anul acesta, continua sa ridice semne de intrebare privind modul in care Primaria Iasi a gestionat aceste actiuni deschise in instanta. Anul trecut, Inalta Curte de…

- Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca distruge sistemul de termoficare pentru ca nu plateste datoriile pe care le are RADET, societate aflata in subordinea sa, catre ELCEN.

- Consiliul General al Muncipiului București va supune, luni, in ședința ordinara, doua proiecte prin care Municipalitatea solicita Guvernului sa transmita catre Primaria Capitalei doua terenuri de pe Șoseaua Vitan, unde PMB are proiectul „Strapungere Nicolae Grigorescu”.Practic, Primaria Capitalei…

- Focusul Facebook va trece in viitor de la postarile publice care stau acum la baza retelei sale sociale, la comunicarea securizata si efemera ce va putea fi folosita in special in cadrul celor trei aplicatii de chat pe care le detine. Zuckerberg a subliniat faptul ca una din cheile viitorului…

- In urmatorii ani, rețeaua naționala de stații de incarcare pentru mașinile electrice va continua sa creasca treptat. Deocamdata, mai mult cu ajutorul companiilor private. Rompetrol a anunțat marți ca rețeaua sa de benzinarii va crește cu circa 70 de stații in urmatorii 3 ani, iar toate vor fi echipate…

- Zeci de mii de bucureșteni au fost nevoiți in ultimele luni sa indure frigul iernii, ca pe vremea lui Ceaușescu, din cauza avariilor in serie inregistrate de RADET. Iar veștile proaste continua, funcționarea la parametri normali a rețelei de termoficare fiind in continuare sub semnul intrebarii. Cum…

- NetCity Telecom va trebui sa-și reduca tarifele și sa ofere condiții nediscriminatorii de acces pentru operatori la rețeaua subterana de fibra optica Netcity din București în maxim 60 de zile, în caz contrar riscând plata unei amenzi de 30.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere,…