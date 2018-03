Primaria Capitalei ofera radiografii pulmonare gratuite pentru bucuresteni

Stiri pe aceeasi tema

- Radiografii pulmonare gratuite pentru bucuresteni. Campania se desfașoara pe o perioada de trei luni și este inițiata de Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), pentru a preveni raspandirea virusului TBC. Astfel, bucurestenii isi pot face radiografii…

- Primaria Capitalei initiaza, prin Administratia Spitalelor Bucuresti, o campanie de prevenire a tuberculozei, punand la dispozitie radiografii pulmonare gratuite, timp de trei luni, in doua spitale. Anuntul a fost facut de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei.

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.

Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.

- Primaria Capitalei ar urma sa ii ofere titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Useriu, care reprezinta "un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB).In…

- Potrivit afirmațiilor fostului deputat, SRI și DNA s-au implicat atat in alegerile prezidențiale cat și in schimbarea Guvernului Victor Ponta. Fiecare grupare avea un favorit pentru a ocupa Palatul Victoria, dar a caștigat „ambasada”. Legat de alegerile pentru Primaria Capitalei, Sebastian Ghița spune…

- Concursul Mirunette Language Competition a ajuns pe ultima suta de metri. Elevii cu varste cuprinse intre 10 și 17 ani se mai pot inscrie pana pe 25 martie inclusiv! In cadrul competiției, elevii, dar ...

- Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata tara, pana marti, la ora 21.00.

- Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in anul 2011, in momentul in care s-au finalizat partial lucrarile si s-au facut testele de rezistenta, dar fara sa fie facuta receptia la terminarea lucrarilor pentru ca la momentul inaugurarii o serie de lucrari adiacente care faceau parte din proiect…

- Doua investitii vitale pentru fluidizarea traficului au probleme grave in Capitala. Pasajul "Nicolae Grigorescu" este aproape gata, dar nu poate fi inaugurat pentru ca liniile de inalta tensiune sunt periculos de aproape de sosea. Iar Pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, nu are un administrator…

- Bucureștiul s-a transformat intr-un targ in aceasta iarna. Casuțe la Universitate, Piața Constituției, Stadionul National, Piața Unirii, etc. Ziarul Puterea a solicitat Primariei Capitalei cat costa un stand sau o casuța intr-un targurile organizate de Primaria Capitalei și cum au fost aleși cei care…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Bruxelles-ul a pus deoparte 12 milioane de euro pentru acest program, de care vor putea beneficia inclusiv tinerii romani,…

- Contractele incredințate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le inființeaza vor fi aduse in atenția Consiliului Concurenței și Comisiei Europene, au anunțat patronatele din construcții.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- Mesajul Simonei Gherghe pentru Andra Gavril, jurnalista batuta, de la TVR. Realizatoarea tv a fost șocata de ceea ce a pațit colega ei de breasla și marturisește ca a sperat pana la ultimul cuvant, ca totul sa fie doar literatura. Marturisirea cutremuratoare a jurnalistei TVR Andra Gavril a atras un…

- Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise vor primi sprijin de la Primaria Capitalei. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali. Ceea ce nu a transmis primarul…

- Bucurestenii ar putea plati mai mult pentru taxe si impozite, daca proiectul Primariei Capitalei, aflat in dezbatere publica, va fi aprobat. Oficial, de vina este tot inflatia. Astfel, mai multe taxe si impozite locale in Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Contractul-cadru pentru 2018-2019 va aduce o serie de noutati in ceea ce priveste serviciile medicale oferite de medicii de familie, fiind introduse mai multe modificari asupra modului in care pacientii vor fi tratati la cabinetele acestora. Una dintre principalele modificari este ca medicii de familie…

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- Primaria Capitalei va infiinta Centrul Cultural "Lumina”, care sa aiba ca scop "promovarea excelentei in cultura si punerea in valoare a patrimoniului cultural imaterial”, prin realizarea unor proiecte culturale, organizarea de evenimente, ateliere si programe de promovare a obiceiurilor si traditiilor…

- Astfel, potrivit indicatorilor tehnico-economici adoptati de CGMB, proiectul reabilitarii pavilionului A al Spitalului Victor Babes presupune extinderea spatiului util, dotarea cu un lift suplimentar pentru pacienti si medici, dotarea pavilionului A cu un sistem de ventilare, cu centrala termica…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) va vota din nou, la urmatoarea sedinta, proiectul privind preluarea autobazei RATB Pipera de catre Primaria Capitalei, pentru construirea Spitalului Metropolitan. La ultima sedinta, consilierii PNL si USR au votat impotriva proiectului.

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- 50 de brasoveni care isi vor incarca maine cardurile de calatorie pe liniile RATBV vor primi intrari gratuite la Zoo Brasov. 50 de persoane se vor putea bucura in fiecare luna gratuit de imaginile si atmosfera Gradinii Zoologice Brasov. Acest lucru este posibil dupa ce RATBV SA si Gradina…

- Primaria Capitalei dubleaza bugetul pentru spitalele pe care le are in subordine. Sunt planuri si pentru viitorul spital metropolitan. Dragos Porojnicu știe cum și cați bani vor primi spitalele din Bucurețti.

- Lucian Sova a precizat ca nu exclude posibilitatea transferarii Metrorex catre Primaria Capitalei. “(...) Specialistii de la metrou mi-au vorbit si de o serie de chestiuni care tin de ordin tehnic si de niste chestiuni care tin de modul in care vor functiona finantarile pe care metroul le-a contractat…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinati investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei.

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Luna iulie vine cu mai multe beneficii pentru romanii asigurati in sistemul de sanatate: vor primi mai multe medicamente compensate si gratuite, tensiunea lor arteriala va putea fi monitorizata timp de 24 de ore inclusiv de catre medicii de familie si vor putea obtine aparate auditive sau proteze fara…

- Primaria Capitalei transmite luni, dupa ce sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in care ar fi trebuit prezentata situatia economica a companiilor municipale si a RADET si ELCEN nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, PSD, ALDE si PMP boicotand sedinta, ca ordinea…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri ca Municipiul Bucuresti sa se asocieze cu localitati din judetul Ilfov in vederea constituirii unei asociatii al carei scop este gestionarea in comun a serviciului de salubrizare, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Sapte linii de tramvai si depoul Titan, precum si sistemul de semaforizare din Capitala vor fi reabilitate si modernizate din fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, transmite Primaria Capitalei.

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 pentru calatoriile gratuite ale studentilor a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei (39 de milioane de euro), reiese dintr-un document al CFR Calatori.

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului. Edilul…

- Filosoful Mihai Sora descrie imaginea primei zile a anului, din centrul Capitalei - "florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste", iar peste drum scena goala dupa Hit Revelion, mucuri de tigari, "rotundurile negre ale gumei de mestecat". "Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari,…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei și ARCUB. Petrecerea Hit Revelion 2018…