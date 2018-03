Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea: "Utilajele de deszapezire vor actiona permanent, pana cand arterele principale, secundare, trotuarele si aleile vor fi curatate. Se circula normal, in conditii de iarna" Avand in vedere ninsoarea abundenta si viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, Primarul…

- Gabriela Firea, atac dur la adresa primarului Sectorului 5, Daniel Florea, dupa ce a decis sa pastreze școlile deschise in sector, vineri, in timp de la nivelul Capitalei decizia a fost ca toate cursurile sa fie suspendate in aceasta zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. ”Nu putem lua decizii…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat astazi, la sediul Municipalitatii, cu presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si cu managerul spitalului “Sf. Ioan”, dr. Robert Agafitei, un protocol de colaborare pentru construirea unei noi maternitati in Capitala.Conform protocolului,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Reacția Gabrielei Firea, dupa ce licitația de autobuze a fost contestata. Companiile Mercedes-Benz Romania si Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS au contestat rezultatul licitatiei privind achizitia a 400 de autobuze, organizata de Primaria Municipiului București (PMB). Astfel, in cazul in care Consiliul…

- Referitor la informatiile care circula in mediul online potrivit carora DNA ar desfasura cercetari la Politia Locala a Municipiului Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Primarul General, Gabriela Firea: "Nu am avut cunostinta de aceasta sesizare, insa, asa cum am procedat…

- Primaria Capitalei a transmis, luni dupa-amiaza, precizari referitoare la faptul ca DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti vizand achizitia unor masini Duster, a unei masini de topit zapada si desfasurarea unui examen pentru ocuparea unei functii de conducere. Primaria Capitalei sustine…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Primarul Capitalei pare ca a declansat un adevarat razboi ministrilor din Guvernul Dancila. Gabriela Firea sustine ca foarte multi dintre ei se lasa condusi de subalteri si impiedica, astfel, finalizarea unor proiecte importante pentru Capitala. Primarul General lanseaza cu aceasta ocazie si un avertisment…

- Primaria Capitalei investește 10 milioane de euro in consolidarea cladirilor cu risc reismic. Un numar de 23 de cladiri vor fi consolidate și reabilitate din bugetul Municipalitații. „Accelerarea programului de consolidari realizat de Municipalitate reprezinta o prioritate clara pentru actuala administrație.…

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Primarul General, Gabriela Firea: ”Vom achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale din cele 19 spitale administrate de Municipalitate si vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile de pe piata libera. De asemenea, va fi organizat…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- „Pentru parinții care nu gasesc in aceasta perioada o soluție in familie, o bunica, o matușa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector și cu direcțiile de asistența sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare famlie…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei. Politistii locali din cadrul Directiei Control a Politiei Locale a Municipiului…

- Avand in vedere masurile dispuse de Primarul General, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de Iarna, operatorii de salubrizare au actionat pe tot parcursul noptii si in aceasta dimineata cu 358 de utilaje de deszapezire pe arterele principale si pe o parte din arterele secundare, dar si in zona…

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Brigada Rutiera si ISU Bucuresti-Ilfov au luat masuri sporite in aceste zile, in conditiile in care Capitala intra sub avertizare cod portocaliu de ninsori si vant puternic. Comisar-sef Victor Galceava, imputernicit sef Brigada Rutiera, a anuntat duminica, in cadrul Comandamentului de…

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”Grupul "Coruptia ucide" a anuntat joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importanta achizitie publica derulata de o autoritate locala din Romania. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi SA declarata castigatoare a licitatiei Primarul…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Primarul General: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Cele 26 de strazi din cartierul Henri Coanda si ultimele 15 strazi de pamant aflate in administrarea Primariei Capitalei vor fi asfaltate in acest an, anunta Primaria Capitalei. In 2017, municipalitatea, prin Administratia Strazilor, a asfaltat 85 de artere pe o lungime de 109 kilometri. "Fluidizarea…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Bucureștenii care se confrunta cu probleme cu taximetriștii pot apela de acum inainte la linia verde 0800.800.868, in cazul in care aceștia refuza cursele, au un comportament necivilizat sau negociaza prețul cursei, a anunțat, miercuri, edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) respinge acuzatiile lansate "in mod agresiv", in ultimele doua saptamani, la adresa taximetristilor care lucreaza legal in Romania si considera ca denigrarea taximetristilor licentiati are in spate mari interese financiare.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) respinge toate acuzațiile care au fost lansate in mod agresiv, in ultimele doua saptamani, impotriva taximetriștilor care lucreaza legal in Romania. In urma deciziei luate de Primarul General, Gabriela Firea, de a elimina…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…