Primăria Capitalei, măsuri pentru spațiile verzi Municipalitatea anunta ca, pana pe 10 aprilie, se efectueaza tratamente de combatere a capuselor in spatiile verzi din Capitala.



"Primaria Municipiului Bucuresti, prin Centrul pentru Protectia Plantelor, a devansat campania de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea capuselor, pentru a preintampina dezvoltarea populatiei de capuse, avand in vedere conditiile meteorologice din ultima perioada si evolutia temperaturilor diurne", se arata intr-un comunicat al Primariei Capitalei.



Ca urmare, in 1 - 10 aprilie, in intervalul orar 22,00 - 6,00, se efectueaza tratamente…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

