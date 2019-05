Primaria Capitalei infiinteaza un serviciu de transport al elevilor cu microbuze scolare

In prima faza, proiectul va fi unul pilot si vizeaza doar scoala nr. 195 (Hamburg) din Sectorul 3. Primarul Gabriela Firea a declarat ca aici invata 2.500 de elevi, iar rolul proiectului pilot este de a testa daca aceasta solutie functioneaza si in Bucuresti. "Vom implementa un proiect pilot care propune infiintarea unei retele de autobuze si autobuze scolare. Vom incepe cu scoala 195 din Sectorul 3, una dintre cele mai mari, are 2500 elevi. Aici sunt si multi elevi din zona metropolitana. Vom vedea daca acest gen de proiect functioneaza si in Bucuresti. El este implementat ...