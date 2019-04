Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti, incepe lucrarile de reabilitare si consolidare a Podului Grant, dupa mai bine de 12 ani de la ultimele reparatii. Pasajul supratraverseaza liniile de cale ferata si face legatura intre Bd. Ion Mihalache si Calea Giulesti.

- De luni, 8 aprilie, Podul Grant din Capitala va intra in lucrari de reabilitare. Incepand cu ora 11:00, se inchide circulatia pe breteaua F de urcare/coborare dinspre Calea Grivitei spre Gara De Nord, aferenta sensului Turda-Crangasi.

- Podul Grant intra de luni in lucrari de reabilitare, primele dupa o pauza de 12 ani. Primaria Capitalei a anunțat ca se va inchide breteaua care urca din Calea Griviței spre Gara de Nord. Circulația pe Podul Grant nu va fi afectata. Pasajul supratraverseaza liniile de cale ferata si face legatura intre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a solicitat Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București anularea procedurii de achiziție de mobilier stradal, a carui valoare putea ajunge pana la 110 milioane de lei, precizand ca a dispus și sancțiuni."Avand in vedere informațiile…

- Avand in vedere informatiile aparute in mass-media, potrivit carora Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. a lansat o licitatie pentru achizitionarea de mobilier stradal, „cu o valoare care poate ajunge la peste 110 milioane de lei”, Primaria Municipiului Bucuresti informeaza: …

- Compania Municipala Strazi, Poduri și Pasaje București SA a lansat o licitație pentru achiziționarea de mobilier stradal cu o valoare care poate ajunge la peste 110 milioane de lei (23 de milioane de euro). Curtea de Apel a stabilit ca cele 22 de Companii Municipale au fost inființate ilegal, scrie…

- Compania Municipala de Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti aflata in subordinea Primariei Generale a Capitalei a lansat in 22 ianuarie 2019 o licitatie publica pentru furnizarea de mixturi asfaltice in vederea realizarii in regie proprie a lucrarilor de reparatii si intretinere strazi. Acest contract…

- Arad. Au trecut șapte ani de cand au debutat lucrarile la pasajul din Micalaca, de la capatul strazii Șiriei. Nici aradenii și nici șoferii care ne tranziteaza orașul nu au avut insa noroc de soluții. Lucrarile s-au oprit la scurt timp dupa ce au inceput și așa au ramas ani de zile, pana…