- Primaria Municipiului București a declanșat licitația pentru achiziția a 106 ambulanțe destinate dotarii Serviciului de Ambulanța București, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind 14 mai 2018. La solicitarea Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Municipalitatea urmeaza sa achiziționeze…

- Petste 1300 de persoane au apelat la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov Foto: Arhiva. În ultimele 24 de ore, 1.333 persoane au avut nevoie de ambulanța – a declarat pentru postul nostru de radio, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, dr.Alis Grasu. Dintre…

- Licitatia pentru atribuirea contractului privind reamenajarea locurilor de joaca existente in municipiul Constanta, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP , se apropie de final, dupa cum ne a declarat Rares Iordache, director executiv in cadrul Directiei Servicii Publice din Primaria Constanta.…

- Prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a dat asigurari ca soseaua de centura a municipiului Suceava va fi finalizata aratand ca procedura de achizitie a constructorului a intrat in linie dreapta. Adomnicai a anuntat intr-o conferinta de presa ca licitatia a fost publicata pe SEAP (Sistemul Electronic…

- Uneori, Sistemul Electronic de Achiziții Publice poate reprezenta o sursa inepuizabila de informații interesante, unele chiar amuzante, mai ales cand este vorba despre achizițiile administrațiilor locale. Pentru ca, vor sau nu vor, primariile trebuie sa publice pe SEAP tot ce cumpara. Asta prevede legea.…

- Acesta este al treilea accident in care este implicata o Ambulanța, precedentele doua avand loc sambata, 17 martie. Accidente cu Ambulanțe in Oradea: doua autospeciale lovite de un BMW și un Audi Doua autospeciale ale Serviciului de Ambulanța Județean Bihor au fost implicate in accidente…

- 10 martie 2018 a fost termenul limita pana la care adolescenții puteau sa trimita o piesa intr-un act, scrisa de ei, pentru a participa la Concursul de dramaturgie pentru adolescenți New Drama, organizat de Primaria Capitalei prin Teatrul Excelsior. La ediția de anul acesta au fost trimise 54 de piese…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de persoane au avut nevoie de ajutor, dintre aceste solicitari, peste jumatate au fost de cod rosu si galben, iar 33 de persoane au suferit fracturi sau luxatii.

- Peste 1.400 de persoane au chemat ambulanța in ultimele 24 de ore, 798 fiind cazuri grave și foarte grave, printre care 33 cu fracturi, entorse sau luxații din cauza alunecușului, explica pentru Libertatea, dr Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF). ”In ultimele 24…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a publicat un anunt de licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui A2 .Valoarea estimata a contractului este de 71,1 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- „Pentru servicii de paza si protectie, Salubris SA deruleaza o procedura de achizitie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Din cauza prelungirii acestei proceduri, ca solutie temporara, Salubris SA a incheiat prin procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, un contract…

- Mercedes-Benz a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru cumpararea a 400 de autobuze, la care a fost desemnata castigatoare firma turceasca Otokar. In contestatia publicata pe 15 martie in Sistemul Electronic…

- Deputatul PSD a solicitat premierului Viorica Dancila ca la modificarea acestei legi sa se aiba in vedere și inchiderea unor „portițe“, prin care unii primari au posibilitatea de a acorda contracte de milioane de euro, cu dedicație, ocolind Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP. „In ultima…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese dintr-un…

- Primaria Adancata a scos la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP, proiectul de reabilitare și modernizare a Caminului Cultural din centrul comunei. Anunțul a fost facut de primarul Viorel Cucu. El a spus ca investiția este estimata la 2,4 milioane de lei. 1,9 milioane vor proveni…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor va cheltui in acest an 165 de milioane de lei (cu TVA) pe reabilitarea unor sectoare de drum. Dupa cum ne-a confirmat directorul Sorin Babliuc, este vorba despre proiecte aprobate anul trecut prin Planul National de Dezvoltare Locala. Potrivit…

- Targul de Martisor "Bucuresti, Inima ta!" si-a deschis pe 24 februarie portile pentru bucuresteni si si le va inchide oficial pe 8 martie. Acum doua saptamani, Ziare.com a scris ca inchirierea catorva decoratiuni in forma de inima sau inel cu diamant i-a costat pe cetateni 27.000 de euro,…

- Managerul Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIf), Alis Grasu, spune ca numarul solicitarilor la SABIf creste constant, ajungand chiar la 1.700 de apeluri zilnic in aceasta perioada de ger, peste capacitatea de intervenție a serviciului. “Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Cimitir intarziat. Clujul va avea un nou cimitir, nici intr-un caz anul acesta Clujul va avea un nou cimitir, mare si modern. Se dorea finalizarea lui anul acesta, dar lucrarile nici nu au inceput. Proiectul noului cimitir al Clujului, care va fi construit în Someseni, avanseaza din punct…

- Primaria Bistrita a scos la licitatie unul dintre cele mai banoase contracte de anul acesta. Este vorba despre restaurarea Bisericii Evanghelice, care va inghiti aproape 11 milioane de lei. Monumentul spre care s-au directionat milioane in ultimii ani, a atras atentia a 12 firme, care s-au asociat,…

- Primaria Iasi a scos la licitatie pachetul de lucrari de marcaje rutiere in municipiu. Acordul-cadru se intinde pe o durata de trei ani, iar suma de la care va incepe licitatia in sens descrescator pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice este 5,04 milioane de lei. Data limita de depunere a ofertelor…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, in timpul intalnirii informale dintre Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii si reprezentantii sindicatelor din domeniu, unui reprezentant al Confederatiei Sindicale Meridian, cunoscut cu afectiuni cardiace, i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator. Secretarul…

- Termenul limita depunerea ofertelor in cadrul licitației pentru construirea șoselei de centura a Bacaului a expirat luni, la ora 16:00, la aproape o luna de la lansarea procedurii in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Ziarul de Bacau va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Angajații Substației de Ambulanța Barlad se declara nemulțumiți de „revoluția fiscala” infaptuita de actuala guvernare, in condițiile in care mult trambițata majorare salariala le va… reduce lefurile. Printr-o scrisoare deschisa, ei le atrag atenția deputaților asupra condițiilor extrem de vitrege in…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat doua radare tridimensionale, in valoare de 128,9 milioane lei (aproximativ 28 de milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) vrea sa incheie un acord cadru pe o perioada de 3 ani pentru achizitia de licente MS Office Professional Plus sau echivalent, valoarea maxim estimata aferenta unui numar de maxim 30.000 de licente fiind de 71,9 milioane lei fara TVA (peste 15,4 milioane de euro),…

- Valoarea contractului a ajuns sa fie estimata la… 100.000 de euro! Violeta Stoica O situație ieșita din comun s-a petrecut, la sfarșitul saptamanii trecute, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cand procedura de achiziție pentru incheierea contractului de prestari servicii de expertizare a stației…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Primaria Brasov a scos la licitatie contractul pentru ridicarea masinilor lasate aiurea in urmatorii cinci ani. Pe langa tarif, s-a introdus un nou criteriu de departajare a firmelor: timpul de interventie, care nu poate depasi o jumatate de ora. Primaria Brasov a postat pe Sistemul Electronic…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare asigura asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul judetului Satu Mare. Acesta este un serviciu public de importanta strategica, care dispune de Statia centrala Satu Mare si de un numar de trei substatii amplasate in orasele: Negresti-Oas, Carei, Tasnad.…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- La nivelul administrației locale campinene, 2017 a fost un an cu evenimente de-a dreptul incredibile. Primarul in exercițiu preda discipline tehnice la un liceu, șefa de la Achiziții Publice este transferata la Poliția Locala, Direcția Economica și Contabilitatea raman fara conducere pentru ca nu a…

- In ultimele zile ale lui 2017, Consiliul Local Mosna a batut palma cu o cunoscuta firma ieseana de constructii pentru modernizarea drumurilor satesti. Licitatia lansata in acest sens pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice la inceputul toamnei s-a incheiat dupa Craciun cu semnarea contractului cu…

- SC Apa CTTA Alba a scos la licitație un contract de asistența tehnica in valoare de aproape 15 milioane de lei, pentru supervizarea lucrarilor și investițiilor din proiectul major de reabilitare și extindere a sistemelor de apa și apa uzata din județ, derulat de companie. Anunțul a fost postat in Sistemul…

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…

- Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) scoate la iveala sumele cheltuite de primarii pentru artificiile de Revelion. Comuna Cheveresu Mare, condusa de celebrul primar PSD Marcel Muia, a cheltuit mai mult decat orase resedinta de judet, alocand pentru artificii o suma similara Timisoarei.

- Aproape 4.500 de persoane au solicitat ajutorul echipajelor de la Serviciul de Ambulanța București Ilfov in perioada Sarbatorilor de Craciun, peste 62 % fiind urgențe de cod roșu și galben, adica acelea in care viața este in pericol. Este vorba despre 2.541 de urgențe majore, dintre care 549 cu afecțiuni…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Potrivit reprezentanților primariei, zona propusa a fi amenajata este delimitata de strazile Dunarea – Barzava – Calea Bogdaneștilor și cuprinde urmatoarele artere: Ștefan Nadașan, Eugen Todoran, Amzei, Corina Irineu, Prof. Alexandru Cișman, Acad. Aurel Barglazan, Bachus, Taborului, Semicerc și Vidin.…