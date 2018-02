Stiri pe aceeasi tema

- "Precizam ca este vorba de o informatie falsa, tendentioasa, un tertip politic menit atat sa induca panica in randul cititorilor, cat si sa prejudicieze imaginea Primariei Capitalei si a primarului general, pentru ca, in realitate, aceste subventii nu scad, ci este vorba despre subventia pentru primele…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi apreciaza ca proiectul de buget al Capitalei, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, reprezinta o fantezie, in conditiile in care vizeaza o crestere a veniturilor de peste 1,8 miliarde de lei, iar cheltuielile previzionate…

- Regia de transport public a Capitalei va fi transformata in societate pe actiuni, iar numele se va schimba din RATB in Societatea de Transport Bucuresti SA. Conform proiectului, care va fi supus la vot in sedinta Consiliului General de saptamana viitoare, actionarii noii societati vor fi Primaria Capitalei…

- Primaria municipiului Chisinau a rezervat pentru bugetul civil trei milioane de lei. Suma este destinata proiectelor de modernizare a Capitalei inițiate de locuitori."Vor exista doua tipuri de proiecte: proiectele mici, intre 50.000-100.

- Primaria Municipiului Bucuesti (PMB) organizeaza, luni, o sedinta de dezbatere publica, in care se vor discuta mai multe proiecte de hotarare referitoare la aprobarea regulamentelor unor servicii publice, printre care cel al managementului traficului.

- In 27 de ani, Primaria Capitalei a reușit sa consolideze doar 20 de cladiri cu bulina roșie din cele peste 770 cate sunt incadrate intr-o clasa cu risc seismic. Bugetul de anul acesta alocat reconsolidarilor este de 10 milioane de euro.

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a criticat anunțul de scadere a unor venituri dat de catre ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, subliniind ca „este o ticaloșie pesedista grandioasa” și ca „al treilea guvern – echipa dlui Dragnea” „iși permite sa faca orice”

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 31.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 188, 189, 195. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice…

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

- Avarie la o conducta de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala: Un muncitor a iesit singur, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului. Al doilea muncitor a fost scos decedat din subteran.

- Situație ingrijoratoare intr-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. Dupa ce geamurile de la un balcon de la etajul unu s-au spart intr-o noapte, din senin, oamenii spun ca se tem acum sa mai stea in blocul construit in 1939. Imobilul de pe strada Tunari este construit altfel decat majoritatea celor din…

- Primaria Capitalei a pus sambata dimineata in dezbatere publica bugetul pe anul 2018. Astfel, institutia are un buget local estimat de 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde euro). Din aceasta suma, 231 milioane euro sunt propusi pentru investitiile in infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitiile…

- Bugetul propus pentru 2018 naste controverse si discutii aprinse intre alesii locali din Targu Jiu. De la subventiile uriase care merg spre Politia Locala sau Transloc a pornit scandalul care, cel mai probabil, va continua pana la a...

- Asociatia revolutionarilor CARROM a notificat Primaria Capitalei ca va organiza un protest in fata sediului PSD in perioada 4 ianuarie - 23 decembrie 2018, adica pe intreaga durata a anului, arata site-ul dinprimarie.ro. Momentan, protestul a fost aprobat de Primaria Capitalei pana pe 8 Aprilie. Ascoatia…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi „pentru" si 19 voturi „impotriva". Potrivit proiectului de hotarare, administratorul judiciar al RADET, RomInsolv SPRL, a solicitat aprobarea de catre CGMB a setului de actiuni ce urmeaza sa fie incluse in planul de organizare al Regiei, respectiv transformarea…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul…

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit cuantumul lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2018 destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la ultimele alegeri. Acestea nu au suferit modificari fața de subvențiile acordate pentru anul trecut, transmite IPN. Cuantumul…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului. Edilul…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika deschide pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din zona Theodor Pallady. Investitia in noul magazin este de 14 milioane de euro, iar in proiect vor lucra 80 de angajati. Lucrarile la noul magazin, ce au presupus reconditionarea si amenajarea…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are pentru 2018 un buget de 23,45 miliarde de lei – credite bugetare – in crestere cu 23,62% fata de executia preliminata a anului 2017. Creditele de angajament in 2018 reprezinta 27,524 miliarde de lei. Bugetul alocat MADR reprezinta 2,6% din PIB, in anul…

- Primaria Capitalei vrea sa majoreze capitalul social cu aproximativ 60 de milioane de euro (peste 272 de milioane de lei) de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, bani care ar trebui cheltuiti in noua zile lucratoare, cate mai sunt pana la finalul anului. Banii urmeaza sa fie folositi…

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitatii pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei.

- Potrivit municipalitatii, pana in prezent, au fost cheltuiti 90 de milioane de euro (421.756.000 de lei), din care peste 48 de milioane de euro (221.765.000 de lei) pentru cele 14 teatre si institutii de spectacol din subordine: Teatrul de Comedie, Teatrul de Revista Constantin Tanase, Teatrul C.I.…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Bugetul MTS pe 2018 se ridica la 517.286.000 lei, o crestere cu 15,32% fata de anul anterior, conform Agerpres."Prezint doar cateva puncte…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Senat prevede ca primarii sa poata folosi cel mult 5% din veniturile bugetelor locale pentru sarbatori, evenimente, festivaluri și alte asemenea cheltuieli. Inițiativa legislativa este justificata de faptul ca multe primarii au alocat sume mari de bani pentru…

- Clujenii au adus la buget cu 41 de milioane de lei in plus Contribuabilii din județ au virat la bugetul general al consolidat al statului 312 milioane de lei in noiembrie, fața de 271 de milioane in aceeași perioada a anului trecut. Cele mai mari creșteri procentuale s-au facut simțite la asigurarile…

- Comisiile de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil marți, cu un amendament, bugetul Ministerul Administrației și Internelor pentru 2018. Avizul pozitiv a fost dat cu 15 voturi "pentru" și noua "împotriva". "În anul…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 12.12.2017 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 86, 89, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 160, 161, 163, 165, 169, 170, 171, 174, 175, 211, 247, 248, 272. In consecinta, in…

- Evenimentul zilei a discutat cu cațiva parlamentari ai Opoziției, pentru a afla detalii despre amendamentele pe care le vor depune partidele la proiectul de buget pentru 2018, care va fi dezbatut și votat in perioada urmatoare in Parlament. PNL va ține cont de recomandarile Comisiei Europene, inainte…

- Din bugetul pe 2018 lipsesc aproximativ 10 miliarde de lei!!! Consiliul Fiscal avertizeaza, intr-o opinie transmisa pe marginea proiectului de buget pe 2018, ca veniturile din TVA sunt supraevaluate cu aproape 4 miliarde de lei, iar cele cu asistenta sociala – subdimensionate cu aceeasi suma.…

- Copiii din gradinițele din Vulcanești, Gagauzia, sunt ingradiți de la o alimentație sanatoasa. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii centrului de sanatatecu privire la rezultatele inspecțiilor in instituțiile preșcolare.

- Paul Stanescu: Guvernul va aloca peste 4% din PIB pentru investiții Guvernul va aloca, anul viitor, peste 4% din Produsul Intern Brut pentru investitii, în ciuda faptului ca bugetul trebuie sa sustina majorarile salariale din Legea salarizarii. Vicepremierul Paul Stanescu,…

- Guvernul prognozeaza ca Romania va avea o crestere economica de 5,5% anul viitor, produsul intern brut urmand sa avanseze astfel pana la 907,852 miliarde de lei. Estimarea este mai temperata fata de prognoza din acest an a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), de 6,1%.

- Radu Gheorghe, dar și alți cititori din București, care locuiesc pe Strada Dreptații, precum și in zonele adiacente, din Sectorul 6, ne semnaleaza faptul ca, de cateva zile, nu au caldura, furnizarea agentului termic fiind foarte des intrerupta, atat ziua, cat și noaptea. RASPUNS: La solicitarea redacției,…

- S-a încheiat primul proces de bugetare participativa online din România, ”Bugetare participativa Cluj-Napoca 2017”. Va prezentam cele 15 proiecte care vor fi implementate de Primaria municipiului Cluj-Napoca începând de anul viitor: Primul…

- La ședința vor fi prezenți primarii celor 6 sectoare, operatorii de salubrizare, reprezentanți ai RADET, RATB, Administrația Strazilor București, ApaNova, Alpab, DGASMB, ASSMB, dar și ai direcțiilor de specialitate din cadrul PMB cu atribuții in implementarea Planului de Masuri și Acțiuni pentru…

- "Acțiunea politica a USR la București nu are nimic de-a face cu ideea colaborarii in Opoziție pe care USR o pretinde public. Atacurile la PNL și sabotarea permanenta a propunerilor de colaborare pe care le adreseaza PNL au devenit o regula a politicii USR, la fel ca și susținerea pe care USR o acorda…

- "Bugetul de concursuri pentru proiecte al acestui program este de 4,5 milioane de lei, deci nici 1 milion de euro... Și vorbim despre o țara intreaga, iar asta nici macar nu e sport, e educație fizica. Pai sportul este acum in lume o industrie de trilioane de euro, numai un turneu de tenis valoreaza…