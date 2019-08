De luni, 26 august, Primaria Capitalei va incepe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe strazile orașului, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanți ai Poliției Locale București. Ridicarea, transportul și depozitarea unui Logan (pe o zi) ajunge la 500 de lei. Municipalitatea a stabilit data de la care se va incepe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. „Incepem ridicarea mașinilor The post Primaria Capitalei da drumul la ridicari de mașini parcate neregulamentar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .