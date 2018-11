Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii nu vor plati majorari de preț la Gigacalorie, anunța Primaria Muncipiului București prin intermediul unui comunicat de casa. Precizarile vin ca urmare a materialelor de presa care anunța, in mod eronat, o apropiata majorare a facturilor populației la incalzire, ca urmare a unei viitoare…

- Consilierul municipal ALDE, Tudor Ionescu, propune organizarea unui referendum local, in data de 27 ianuarie 2019, pentru introducerea unei taxe auto de acces in centrul Bucurestiului, precizand ca o problema presanta a Capitalei este traficul si poluarea. Intrebarea la care ar trebui…

- In urma cu aproape doua veacuri, terenul de sub cladirea batranului sediu al Primariei Capitalei era unul parloaga, un teren viran, pe care se organizau balciuri. Bucureștenii ii ziceau “Maidanul lui Duca”, iar acesta se intindea din preajma gradinii Cișmigiu pana aproape de strada Lipscani. In anul…

- Primaria Capitalei propune decontarea combustibilului folosit de bucureștenii care impart mașina atunci cand iși duc copiii la școala. Este o incercare a administrației Bucureștiului de a decongestiona traficul in Capitala. Potrivit proiectului, persoanele care folosesc in comun un autoturism pentru…

- Primaria Capitalei avertizeaza ca bucureștenii risca sa ramana la iarna fara caldura și apa calda. Ca sa nu se intample acest lucru, municipalitatea vrea sa preia furnizorul de agent termic ELCEN. Insa nu poate fara acordul ANAF, la care ELCEN are datorii uriașe. Nici RADET, care aparține deja…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru ca…

- „Companiile municipale infiintate de Primaria Capitalei nu functioneaza si nu produc niciun beneficiu pentru cetateni, ci doar cheltuiesc milioane de euro pe salarii, sedii, masini si contracte «dubioase»”, a sustinut presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring. Aceasta a explicat ca cele 52 de milioane…