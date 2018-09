Primaria Capitalei are in plan supralargirea Bulevardului Ghencea, printr-o investitie de 465 mil. lei pe o perioada de doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si terminal tramvai 41" vor fi supusi aprobarii in...

- Primaria Capitalei va investi peste 7,3 milioane de lei pentru amenajarea unei pasarele pietonale pe Soseaua Bucuresti – Ploiesti, in zona Fantanii Miorita, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Lucrarile ar urma sa dureze patru…

- Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de miercuri este un proiect prin care Primaria Capitalei propune inființarea unei rețele metropolitane de centre pentru sanatatea femeii, in vederea realizarii screeningului cancerului de san și al cancerului de col uterin,…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca aproape 2,8 milioane de lei pentru implementarea unui nou sistem de monitorizare a zgomotului urban, format din 25 de statii, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care va avea…

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca peste 3 milioane de lei pentru reabilitarea podului Straulesti peste lacul Grivita, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). In urma cu trei luni, o parte din zidul podului…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al…

- "Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentur a achizitiona autoturisme noi cu norme de plouare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice. (...) Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…