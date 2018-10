Primăria Capitalei ar putea deconta două plinuri de mașină pe lună. Ce condiții ar trebui să îndeplinească șoferii Bucuresteni si provinciali iau Bucurestiul la roata ca sa ajunga la serviciu sau sa duca la scoala ori la gradinita copiii. Sparg zorii cu farurile si pierd diminetile la coada intre semafoare. Parintii care trebuie sa faca escale la scoala si gradinita pana sa ajunga la serviciu stiu calculele pe de rost. Sute de mii de masini sunt pe strazi. Numarul se dubleaza pentru ca si adultii pleaca de acasa cam in acelasi timp. Cate unul, rar mai multi de doi intr-un autoturism. Primaria incearca sa adune resursele risipite si sa reduca aglomeratia si poluarea. Vrea sa convinga soferii sa ia cu ei vecini,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

