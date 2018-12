Primaria Capitalei anunta masurile luate dupa ce s-au constatat “accesari ilegale ale echipamentelor de semaforizare”

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei precizeaza ca duminica au fost stabilite proceduri suplimentare de monitorizare si control in toate intersectiile, astfel incat aceasta infrastructura sa functioneze in parametri normali.

- Primaria Capitalei anunta ca au avut loc accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Bucuresti, subliniind ca a fost deja depusa o plangere penala. Primaria mai arata ca au fost introduse alte diagrame ce stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor.

- Ministrul Dezvoltarii demisionar Paul Stanescu a afirmat joi ca, prin masurile pe care le-a luat in perioada in care a condus institutia, au fost aduse in Romania aproximativ 876 milioane de euro, iar ministerul a evitat dezangajrea a circa 850 milioane de euro.

- Presedintele CJC, Horia Tutuianu a declarat astazi ca nu este multumit de managementul de la nivelul Teatrului de Stat Constanta iar la inceputul anului viitor va lua masuri radicale. Nu am forma finala a raportului Corpului de Control, dar va pot spune la ora aceasta ca lucrurile nu sunt cum ar trebui…

- Cum peste 13.000 de elevi studiaza in trei schimburi, ca in fabrica, in 11 scoli din Bucuresti, municipalitatea cauta o solutie pentru a elimina supraaglomerarea din unitatile de invatamant. “Nicio unitate de invatamant cu program in trei schimburi” e un program municipal de investitii care are ca…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo (FRJ), Cozmin Gusa, a declarat, joi, ca abuzurile semnalate de presa sportiva la lotul national de judo vor fi investigate de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR). Intr-o conferinta de presa organizata cu ocazia desfasurarii la Bucuresti a Campionatul…

- Primaria Capitalei urmeaza sa decida asupra organizarii unui referendum local pentru introducerea unei taxe auto de acces in centrul orasului, la propunerea unui consilier general ALDE. Referendumul ar urma sa aiba loc in 27 ianuarie anul viitor, scrie News.ro....