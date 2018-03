Primaria Capitalei, ajutor pentru viitoarele mame

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara miercuri de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere…

- Razboiul dintre liderul liberal si senatorul Daniel Zamfir pare ca si-a gasit sfarsitul. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat miercuri informatiile obtinute recent de STIRIPESURSE si a anuntat ca va propune la sedinta Biroului Executiv al formatiunii excluderea din partid a senatorului Daniel…

- Pe langa reabilitarile termice care se fac prin programe derulate la nivel de sector, si la nivelul Primariei Capitalei va aparea un astfel de program. La inceputul sedintei de miercuri a Consiliului General al Capitalei, Gabriela Firea a anuntat ca si PMB-ul intentioneaza sa “demareze un program municipal…

- Scandal monstru la Primaria Capitalei! Deputatul USR Nicușor Dan a fost dat afara, miercuri, de la ședința Consiliului General al Capitalei, dupa ce a vrut sa ia cuvantul pentru a-și expune punctul de vedere legat de transmiterea in administrarea Administrației Strazilor Sector 1 și a RATB a strapungerii…

- Primaria Capitalei va oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii…

- 2.000 de lei. Atat urmeaza sa primeasca de la Primaria Capitalei femeile insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit hotararii din sedinta de astazi a consilierilor generali ai PMB.

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere, in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei medicale, potrivit unor…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota miercuri.

- Una dintre companiile infiintate de Primaria Capitalei cere o taxa de 200 de lei pe pagina A4 si 250 de lei pe pagina A3 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea delegarii…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa sterilizeze gratuit cainii si pisicile fara pedigree, cu detinator, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care se va vota in sedinta de miercuri.

- Primaria Municipilui Bucuresti (PMB) a anuntat, luni, ca va retrage de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect care prevede un nou regulament de transport in regim taxi in Bucuresti.

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 88 de milioane de lei pentru consolidaea Uzinei de reparatii a RATB, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de miercuri. „Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei…

- Operatiune dificila si contra cronometru, duminica, in muntii Fagaras. Salvamontistii au intervenit in prima faza si au reusit sa acorde primul ajutor unei persoane despre care cei de la Salvamont Romania au anuntat ca a fost accidentata grav in zona Sambata. Salvatorii montani au chemat in ajutor un…

- Ajutor social pentru cupluri: se dau peste 100 de milioane de lei vechi de la primarie! Cum se poate intra in posesia banilor Astfel, fiecare cuplu infertil din Bucuresti ar urma sa primeasca vouchere in valoare de 10.800 de lei care sa acopere costul procedurilor de fertizilare in vitro. Potrivit Gabrielei…

- Primaria Capitalei ar putea delimita traficul auto de cei aproape 22 de kilometri ai liniei de tramvaie 1 si 10, urmand sa investeasca peste 6 milioane de lei in montarea unui gard de otel, dupa modelul liniilor tramvaielor 41 si 21, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Primaria Capitalei ar urma sa ii ofere titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Useriu, care reprezinta "un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB).In…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.

- Femeile care nu pot avea copii și doresc sa faca fertilizare in vitro ar putea primi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Ajutor financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate. Proiectul a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani. „Anual, in municipiului Bucuresti se nasc aproximativ 20.000 de copii. Conform datelor furnizate de Institutul National de…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro.

- Turcia gazduieste in prezent peste 3,5 milioane de refugiati sirieni, din care mai putin de 10% traiesc in centre pentru refugiati, relateaza joi AFP, conform agerpres.ro. Guvernul turc a adoptat o 'legislatie extrem de progresista pentru refugiati', a afirmat Felix Leger, responsabil pentru…

- Scriam, ieri, ca la declaratii televizate, unde toaletele se etaleaza discret, iar coafurile sunt mereu impecabile de zici ca umbla primarita cu hair stilistul dupa ea, Firea n-are egal. Evident, faptele sunt inexistente. Atitudinea asta s-ar putea numi „managementul nesimtirii”, Cand este cat de cat…

- Primaria Capitalei precizeaza ca achizitiile publice initiate de Compania Municipala Agrement Bucuresti SA pentru evenimentul 'Bucuresti, Inima Ta' au respectat toate prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Precizarile PMB vin dupa ce luni Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata, proprietarilor – inclusiv UAT – de paduri din fondul forestier national. Acesta se acorda in baza unui angajament pentru o perioada de 5 ani si vizeaza compensarea pierderilor…

- Protocolul de colaborare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) este semnat de Gabriela Firea, ca reprezentant al Primariei Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti. "Obiectul prezentului…

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze din aceste institutii si sa isi dea acordul pentru a…

- Despre faptul ca Gabriela Firea are de multumit o gasca intreaga de ciumpalaci care s-au facut ca i-au dat o mana de ajutor ca sa se vada pe tronul Capitalei, am mai scris. Dar acum Gabi si-a dat arama pe fata. Prioritatea ei sunt afacerile sotului. Pe scurt, ieri, la Primaria Capitalei s-a dat o […]…

- Deputatul social-democrat a ales sa le comunice public colegilor sai pesedisti faptul ca are in gand sa intre in competitia electorala de anul viitor. Fie ca va avea sau nu sustinerea formatiunii din care face parte. Intr-o lunga “scrisoare deschisa catre colegii din PSD”, Liviu Plesoianu isi face cunoscute,…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita, potrivit…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…