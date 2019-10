Stiri pe aceeasi tema

- O noua taxa pentru bucureșteni. Primaria Capitalei introduce, de la 1 noiembrie 2019, taxa pentru apa uzata, potrivit Mediafax. Potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de joi, Primaria Capitalei va introduce o noua taxa pentru apa uzata, in valoare de 0,07…

- Gabriela Firea și mai mulți angajați ai Primariei Capitalei s-au imbracat in verde, joi, in ziua in care Consiliul General al Municipiului București a adoptat proiectul Oxigen, care prevede instituirea unei viniete in Capitala, anunța MEDIAFAX.La una dintre pauzele ședinței Consiliului General…

- Primarul General, Gabriela Firea: Programul Rabla TAXI, aprobat astazi, este parte a planului municipal de combatere a poluarii aerului in Capitala. Primaria Capitalei acorda eco-vouchere in valoare de 3.000 de euro pentru 3.000 de taximetristi, intr-o prima etapa, incepand din ianuarie 2020. Am introdus,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, 17 septembrie, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, sala de Consiliu, cu urmatoarea Vezi și: Rareș Bogdan amenința cu DEMISIA din PNL: intru in…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca, potrivit unui proiect care se afla, astazi, pe ordinea de zi sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, 10 milioane de euro in reabilitatea peisagistica a...

