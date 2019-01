Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca traficul in Bucuresti se desfasoara in conditii normale de iarna, dupa ce, in cursul noptii, 367 utilaje si 425 de operatori au actionat pe toate arterele principale din oras.

- Cinci noi proiecte care aduc beneficii traficului din Bucuresti, prin imbunatatirea transportului public in comun, au fost aprobate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anunta Primaria Capitalei. Este vorba despre patru proiecte care vizeaza achizitia de autobuze…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa infiinteze o Clinica Metropolitana de Stomatologie in subordinea ASSM, se arata intr-un proiect care va fi discutat la ședința de miercuri a CGMB, precizand ca urmeaza sa identifice si sa achizitioneze un imobil destinat acestei clinici.Citește și: Ecaterina…

- Primaria Capitalei anunța ca vineri, 30 noiembrie, se vor aprinde luminițele de Craciun in București, de la ora 19.00. In aceeași zi se va deschide și Targul de Craciun, amenajat in Piața Constituției, scrie Mediafax.„Municipiului București organizeaza „Targul de Craciun Oficial al Capitalei,…

- Pe data de 26 noiembrie 2018, la ora 14:00, va avea loc ceremonia oficiala de inaugurare a monumentului de for public "Ștefan cel Mare și Sfant", eveniment organizat de Primaria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic...

- Peste 930 de cupluri infertile au solicitat sprijin de la Primaria Capitalei pentru a putea face proceduri de fertilizare in vitro. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea, conform careia au fost deja aprobate 800 de dosare.

- Operatorii de microbuze din judetul Ilfov opresc transportul public de calatori de la 1 noiembrie. Ei cer prelungirea licentelor de transport cu cel putin un an. STB ar urma sa introduca liniile preorasenesti de la 1 ianuarie. Transportatorii sustin ca nu isi pot recupera astfel investitiile facute…

- Primaria Capitalei va investi 11 milioane de lei in doua proiecte care prevad modernizarea peroanelor de tramvai 41 precum si instalarea unui sistem de informare a calatorilor in statiile liniei de tramvai 21. Proiectele au fost aprobate in sedinta CGMB de joi.