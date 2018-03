Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de vanzare-cumparare a Intreprinderii de Stat „Vestmoldtransgaz”, ca și complex patrimonial unic, a fost semnat astazi de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Agenția Proprietații Publice și Societatea cu Raspundere Limitata

- Primaria Capitalei va demara un program de reabilitare termica, separat de proiectele din prezent de la sectoarele Bucurestiului, potrivit unui proiect aprobat, miercuri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului de reabilitare termica votat, miercuri,…

- Aproape 95.000 de euro va costa reabilitarea Caminului Cultural din Rahau, localitate ce aparține administrativ de municipiul Sebeș. Contractul pentru „Lucrari de reparatii generale și de renovare” a fost atribuit prin achiziție directa unei firme din Alba Iulia. Acoperișul caminului a fost refacut…

- Avand in vedere informatiile aparute in mass-media conform carora in cadrul "Proiectului de hotarare privind aprobarea delegarii serviciului de intretinere, reparatii curente si administrare a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti si/sau administrarea Consiliului General…

- „Se imputerniceste Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) sa organizeze o procedura interna, avand ca obiect inchirierea unui acord cadru de prestari servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018. Obiectul acrodului cadru il constutuie sterilizarea gratuita…

- SC FORCA SRL anunta lansarea proiectului intitulat „DEZVOLTAREA ACTIVITAȚII FORCA SRL", cod SMIS 111103, care se implementeaza la punctul de lucru din Municipiul Suceava, Strada Cernauți, Nr. 114, Județul Suceava, pe o perioada de 36 luni, respectiv intre data 01.03.2017 și data ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca a transmis spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitatia privind achizitionarea a 106 ambulante, destinate dotarii Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF). Termenul limita pentru depunerea ofertelor este…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota saptamana viitoare. „Prin acest proiect,…

- Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria”(BRUA),titularul proiectului de construire a gazoductului fiind Societatea…

- Consiliul Județean Arad a semnat contractul de elaborare a proiectului tehnic pentru modernizarea drumului Judetean care face legatura intre Sinpetru German si limita de judet Timis, spre comuna Gelu. „Am semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic. Dupa intocmirea acestuia, vom scoate lucrarea…

- Transgaz SA informeaza, intr-un comunicat transmis miercuri, ca Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria” (BRUA).

- Contractul pentru achizitia de benzi transportoare a fost atribuit de catre CEO, prin licitatie deschisa, firmei targujiene SC Artego SA, valoarea acestuia ridicandu-se la 20 de milioane de euro. Intre cele doua societati s-a incheiat un acord – cadru, fapt de care a luat act si Adunarea…

- Ministerul Culturii a pierdut contractul pentru concursul național de soluții caștigat de sculptorul Buculei, a scris, joi, deputatul de Alba, Florin Roman, pe Facebook. ”Bomba!!! De ce nu semneaza ministerul Culturii contractul pentru execuția Monumentului Unitații Naționale de la Alba Iulia, de 3…

- DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti in cazul achitionarii unei masini de topit zapada. Actiunea a produs ceva deranj la Primaria Capitalei, insasi Gabriela Firea grabindu-se sa dea asigurari ca achizitia masinilor de topit zapada a fost facuta conform legii. Informatia…

- "Intr-o perioada scurta de timp - am inceput deja pregatirile tehnice -, vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate in acest concept - o ruta Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura in zona…

- "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca metroul sa fie transferat la Primaria Generala a Capitalei, nu doar pentru a ne prinde o floare la butoniera (...) Noi suntem primii interesati sa investim (...), sa grabim lucrarile, spre exemplu la…

- Procurorii DNA efectueaza astazi un control la Primaria Capitalei, Directia Politiei Locale. Anchetatorii verifica modul in care au fost facute anumite achizitii dar si un concurs de angajare efectuat la Directia Politiei Locale. Informatia a fost facuta public de consilierul local Ciprian Ciucu. "DNA…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese dintr-un…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI) a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati a semnat contractul de finantare pentru ‘Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati’, a declarat joi, directorul regiei Liviu Ciubrei. Potrivit sursei citate, contractul…

- Anunț de presa Data 07 Martie 2018 Lansarea proiectului „Diversificarea activitații societații SC TUB CARTON TRANS SRL” S.C. TUB CARTON TRANS S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Diversificarea activitații societații SC TUB CARTON TRANS SRL”,…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru 'a reechilibra' comertul bilateral, au declarat surse UE. 'Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson…

- Cabinetul de miniștri a avizat astazi pozitiv proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societații civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

- Clubul Rubin Kazan a anuntat, miercuri, ca jucatorul Gabriel Enache a semnat contractul cu gruparea rusa si va purta tricoul cu numarul 26. “Sunt sigur ca aici vor creste ca fotbalist. Am jucat mult timp in Romania. A sosit momentul unei schimbari in cariera. Am acceptat oferta de la Rubin luand…

-  Post-ul Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului cu titlul „Investiție performanta in domeniul productiv pentru dezvoltarea durabila a firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa Data 28 Februarie 2018 Lansarea proiectului „Diversificarea activitatii firmei SC BROWNSTONE SRL” SC BROWNSTONE SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza…

- Comunicat de presa Data 28 Februarie 2018 Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. TOTAL UTILITY SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE” S.C. TOTAL UTILITY…

- A fost semnat contractul pentru reabilitarea salii de sport de la Școala Profesionala Germana Kronstadt (SPGK). Contractul pentru reparatiile capitale la sala de sport este in valoare de 1.395.462,03 lei + TVA. ,,Saptamana viitoare vom da ordinul de incepere a lucrarilor, astfel incat, cu putina sansa,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile.

- Primaria Capitalei a anunțat caștigatorul licitației pentru 400 de autobuze noi, iar Libertatea.ro iți arata cum ar putea arata noile autobuze din București. Dupa aflarea veștii ca incepand din vara in București urmeaza sa circule autobuze noi, tot mai mulți se intreaba cum arata acestea, dat fiind…

- DLC INTERNATIONAL SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Imbraca-ți mesajul in culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de imbracaminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii…

- Cel putin aceasta este dorinta Guvernului, care urma sa aprobe in sedinta de ieri un proiect de Hotarare pentru aprobarea "Strategiei privind Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii…

- AGRILID ACTIV S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IN CADRUL SC AGRILID ACTIV SRL”, cod SMIS 104054, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea…

- La sediul Consiliului Judetean Constanta are loc o conferinta de presa organizata cu ocazia prezentarii Raportului de Activitate, pentru anul 2017, al institutiei. Totodata, se va semna si contractul de finantare al proiectului "Reabilitarea si Modernizarea Drumului Judetean DJ223: Tronsonul Cernavoda…

- Spitalul de Pediatrie din Pitești a primit computer tomograful performant și sistemul informatic PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN etc.)! Echipamentele medicale atat de necesare…

- Marti, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova", finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al…

- Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24 - 25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro , si care nu s-au regasit pe lista primilor 5000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele de…

- Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I este un proiect care are ca scop continuarea lucrarilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013. Implementarea proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile…

- Marti, 30 ianuarie 2018 a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova”, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a semnat contractul privind prestarea de „Servicii elaborare documentatie tehnico-economica – faza proiect tehnic detaliat si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarii”, pentru proiectul „Dezvoltarea…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a semnat astazi, 19 ianuarie 2018, contractul privind prestarea de ”Servicii elaborare documentație tehnico-economica – faza proiect tehnic detaliat și servicii de asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrarii”,…

- Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu…

- Astazi, la ora 14.00, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei proiectarea si executia obiectivului "Pod suspendat peste Dunare". Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.In prezenta…

- In cadrul proiectului "PROTECT ndash; Infrastructura pentru operatiuni sigure si pentru protectia mediului in Portul Constantaldquo;, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA a semnat doua contracte. Unul dintre contractele semnate de CN APM este cu societatea SC NAVROM SHIPYARD SRL Galati…

- Comunicat de presa Lansarea proiectului CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI UAT Județul Vrancea a depus proiectul CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINTE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI in cadrul Programului…

- Consiliul Judetean Suceava si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene au semnat contractul pentru acordarea finantarii nerambursabile in vederea implementarii proiectului „Fazarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deseurilor". ...

- Contractul cu firma Luxten, care asigura iluminatul public in Capitala, a fost prelungit cu inca 3 luni. Dupa aceasta perioada, serviciul va fi delegat Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A, infiintata anul trecut de Primaria Capitalei, scrie HotNews. 0 0 0 0 0 0

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…