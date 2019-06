Primaria Capitalei a aprobat scaderea bugetului cu 608 milioane de lei: Se taie de la strazi, scoli si chiar si de la biserici

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa taie 600 de milioane de lei din buget (aproximativ 10%), din cauza incasarilor mai mici din cotele din impozit pe primele 5 luni, potrivit unui proiect de hotarare. Principalele taieri vor fi de la scoli, strazi, cultura spatii verzi sau biserici. Spitalele, pe plus.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat ca vrea sa inchida 20 de km de strada din centrul orasului, in septembrie, intr-o incercare de a reduce poluarea. Vor fi inchise strazile din jurul London Bridge, Tower Bridge, si multe alte zone, intr-o incercare de a diminua poluarea aerului din capitala…

- In ultimele zile, Primaria Capitalei a anuntat ca prin Compania municipala Eco Igienizare desfasoara campania de combatere a tantarilor in parcurile din Bucuresti, pe marile bulevarde, dar si pe strazile adiacente. In aceste conditii, cei de la Banii Nostri au analizat firmele cu care a incheiat…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, miercuri, ministrului de Finante Eugen Teodorovici sa elaboreze un act normativ prin care persoanele care in perioada 2014-2017 au obtinut venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute sa fie scutite de plata contributiilor sociale. Declaratia sa vine…

- Arcul de Triumf, simbolul victoriei si al independentei in Romania, isi deschide portile marti, 23 aprilie, si devine de la ora 19.00 pana la miezul noptii, gazda pentru cititori la Noaptea Cartilor Deschise. Este o ocazie unica de a descoperi acest monument-simbol deschis special pentru public…

- Fostul director general de la Volkswagen, Martin Winterkorn, precum si patru alti responsabili ai constructorului auto german, au fost inculpati in dosarul manipularii emisiilor poluante ale motoarelor diesel, a anuntat luni procuratura germana. Acest scandal, denumit Dieselgate, a implicat…

- Ion Tiriac va semna, astazi, un nou parteneriat, ce ii va aduce o suma impresionanta. Omul de afaceri va castiga peste 30 de milioane de euro, dupa ce a batut palma cu autoritatile spaniole si va pastra turneul de tenis la Madrid, informeaza ABC.es. Tiriac a amenintat in repetate…

- Politistii israelieni au arestat 3 barbati, acuzati ca au obtinut in mod fraudulos 8 milioane de euro de la un om de afaceri. Cei trei au pretins ca fac parte din echipa ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, iar unul dintre indivizi sustinea ca este chiar oficialul insusi. Suspectii…