- Contractul de peste 20 de milioane de lei, pe patru ani, cu cele doua firme care se vor ocupa de ingrijirea spațiului verde, in Alba Iulia a fost semnat, potrivit viceprimarului Gabriel Pleșa. Doua firme ”abonate” la contractele cu Primaria Alba Iulia au caștigat licitația. Este vorba despre Luxor LTD…

- Reprezentantii Primariei Arad au semnat, joi, un contract pentru achizitia a 28 de tramvaie noi de la Astra Vagoane Calatori Arad, in urmatorii patru ani, pentru care va plati 218,8 milioane de lei, o parte din fonduri fiind deja obtinute de la Uniunea Europeana. Primarul Gheorghe Falcă a semnat…

- Joi, 30 mai 2019, primarul Municipiului Sebeș, domnul Dorin Nistor, a semnat, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, alaturi de directorul general al acestei instituții, domnul Simion Crețu, contractul prin care Municipiul Sebeș atrage cea mai mare finanțare nerambursabila de pana acum, prin Programul…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a semnat contractul privind proiectarea Salii Polivalente cu reprezentanții Biroului de Proiectare Dico & Țiganaș Cluj. Acesta va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.

- Complexul Energetic Oltenia a semnat, vineri, contractele de finantare cu sase banci pentru credite in valoare totala de 500 de milioane de lei, necesare pentru plata certificatelor de emisii poluante, a declarat, miercuri, Sorin Boza, presedintele Directoratului companiei, la Forumul Energiei.…

- Localitatea Iojib va fi racordata la rețeaua de apa potabila. Valoarea proiectului este de 5,9 milioane de lei și este finanțat prin PNDL 2. Primarul PSD Marian Torok a semnat ordinul de incepere, iar execuția efectiva a demarat luni, 15 aprilie. Rețeaua de apa potabila va masura circa 9 kilometri.

- China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii de stat din China, va investi 500 de milioane de euro in proiectele tip Smart City din Romania, in urma semnarii unui acord de finantare cu Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM).Potrivit…

- La sediul Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, de la Calarași, a fost semnat luni, 19 martie, contractul de finanțare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice in Spitalul Municipal Campina", din partea beneficiarului, adica a municipiului Campina, fiind prezent primarul Horia Tiseanu.…