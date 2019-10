Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brașovului a precizat ca, de astazi incep lucrarile la viitoarea Sala Polivalenta din municipiu. Numai proiectarea, care ar fi gata la inceputul anului viitor, ar costa aproape 4 milioane de lei. Valoarea totala a investiției depașește, potrivit estimarilor, 20 de milioane de euro. Sala Polivalenta…

- Evenimentul are loc anual și alternativ, atat in Romania, in centrele universitare de tradiție unde au absolvit specialiști iordanieni, cat și in Regatul Hașemit al Iordaniei. Ediția din acest an, organizata de Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” din Iași, in parteneriat cu Asociația…

- Circulația autovehiculelor pe sub pasajul Horticolei, va fi oprita in aceasta seara incepand cu ora 18, anunța Primaria Buzau. Traficul va fi orpit temporar pana la ora 22.00 pentru efectiarea unor lucrati la pasarela podului avariat in urma cu cateva luni.

- Editia din acest an, organizata de UMF Iasi, in parteneriat cu Asociatia medicilor iordanieni absolventi in Romania, va reuni 400 de participanti din ambele tari. Deschiderea oficiala a Congresului are loc joi, 12 septembrie, la ora 11.00, in Aula „George Emil Palade" a UMF Iasi. „Evenimentul isi propune…

- In cursul zilei de 3 septembrie a.c., Consiliul Județean Valcea a trimis catre Primaria Ramnicu Valcea, Primaria Brezoi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare Valcea, documentația aferenta in vederea scoaterii la licitație a serviciului de operare a stațiilor de sortare…

- Imagini filmate cu drona, de catre Asociația ”Pro Infrastructura”, arata ca lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, ar putea fi deschis circulației. Lucrarile finalizate pe cei 21 de kilometri intre Holdea și Ilia nu au fost recepționate de CNAIR, pe motiv ca nu indeplinesc condițiile de calitate. Pe Lotul…

- Fabrica Sennheiser, localizata in Ghimbav, judetul Brasov, a demarat asamblarea de produse in noiembrie 2018, iar de marti, 6 august, este pe deplin operationala, avand o echipa de 116 angajati care asigura productia de echipamente electronice profesionale si de larg consum.

- Au aparut primele afișe prin oraș care anunța deschiderea celui de-al doilea magazin Lidl din Buzau. Deschiderea va avea loc joi, 11 iulie 2019, la ora 07:30. La inaugurare sunt așteptați sa vina mulți buzoieni, mai ales ca reprezentanții magazinului anunța reduceri la zeci de produse nealimentare.…