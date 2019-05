Primaria Bucuresti va imprumuta 100 de milioane de euro de la Guvern, ca sa poata plati doar subventia la apa calda si caldura

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede ca primariile vor putea accesa imprumuturi in valoare de pana la 700 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante aferente...

- Intentia Ministerului de Finante de a modifica legea pentru a se imprumuta mai mult a starnit ample reactii din partea Opozitiei. Senatorul PNL Florin Citu a spus ca „Guvernul este disperat dupa bani. Criza a lovit direct in finantele publice!” „Acum cateva ore va spuneam ca guvernul nu se mai poate…

- Guvernul a decis, miercuri, alocarea a 12 milioane lei pentru continuarea programului „Euro 200” și in anul 2019. Subvenția de 200 euro pentru cumpararea unui computer va putea fi acordata in acest an pentru circa 10.000 de elevi și studenți. “Guvernul a decis alocarea a 12 milioane lei pentru continuarea…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a atras atenția asupra faptului ca actualul Guvern PSD-ALDE imprumuta țara cu zeci de milioane de euro pe zi, pe care insa ii risipește fara sa-i pese de acești bani. Ioan Balan a declarat ca incepand din anul 2012, de cand…

- Colterm are datorii uriașe catre furnizori. Anul trecut, E.ON a penalizat de trei ori societatea de termoficare a Timișoarei. In februarie au fost reduși parametri de gaz, iar in iunie și in septembrie robinetul a fost inchis de tot. Totul s-a rezolvat dupa intervențiile primarului Nicolae…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 635 milioane de lei, la o dobanda de 4,08% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark cu o maturitate reziduala de 52 de luni, potrivit datelor…

- Austria a vandut licente 5G catre cei trei operatori nationali de telefonie mobila si alti cativa jucatori locali, suma rezultata la finalul licitatiei fiind de doar 188 milioane euro, in ideea de a crea conditiile pentru o introducere rapida a acestei noi tehnologii, informeaza Reuters preluata…

- Italienii au inceput miercuri sa depuna cereri pentru a beneficia de noul venit de cetatenie, o subventie destinata sa scoata din saracie aproximativ cinci milioane de persoane, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.