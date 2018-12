Primaria Bucuresti a lansat licitatia pentru achizitia a 100 de tramvaie noi

Valoarea totala a proiectului este estimata la 845,68 milioane lei (181,63 milioane euro), iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 14 februarie 2019. Vor fi achizitionate tramvaie de 36 metri lungime, cu minim cinci usi duble si podea 100% joasa. “Tramvaiele vor fi fabricate sub aceeasi marca, de acelasi producator”, se arata in caietul de sarcini. Castigatorul licitatiei va asigura si trainingul vatmanilor. Ofertantul va include in pret costurile licentelor de operare pentru toate echipamentele electrice si electronice controlate de computere precum si pentru echipamentele…