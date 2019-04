Primăria Brașov începe igieniarea și refacerea mobilierului urban în zona fortificațiilor Primaria Brașov a demarat o campanie de igienizare și de refacerea a mobilierului urban din zona Cetațuiei, a turnurilor și a zidurilor vechii cetați. „Vrem sa prevenim pericolele pentru vizitatori, ținand cont ca o serie de elemente s-au deteriorat. Vor fi completate balustradele, refacute treptele, astfel incat sa nu existe incidente. Chiar daca aceste obiective sunt inca administrate de catre Consiliul Județean, oamenii nu au de unde sa știe, și vom face aceste completari. De asemenea, am solicitat Consiliului Județean sa faca demersurile necesare in vederea promovarii hotararii de Guvern prin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

