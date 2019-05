Primăria Boghești asfaltează 6,4 kilometri de drumuri locale Primaria comunei Boghești are in derulare proiectul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, comuna Boghești, judetul Vrancea“, in valoare de 5.465.078,00 lei. Finanțarea este asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a. Lucrarile de modernizare a drumurilor constau in realizarea unui strat de fundație din balastru, un strat de fundație de […] Articolul Primaria Boghești asfalteaza 6,4 kilometri de drumuri locale apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

