Stiri pe aceeasi tema

- Dacia 1300 este mașina care a pus practic Romania in mișcare. Aproape doua milioane de unitați ale modelului realizat pe baza lui Renault 12 au fost produse in diverse versiuni la Mioveni intre 1969 și 2004. Au fost atat de multe produse, incat valoarea acestora tinde spre zero. Acum, cei mai mulți…

- Fiul lui Liviu Dragnea și-a cumparat o mașina noua, tot in leasing. Valentin Dragnea, a carui nunta urmeaza sa aiba loc duminica , 26 august, conduce un BMW-ul M760Li care costa peste 150.000 de euro. Newsweek Romania scrie ca fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, și-a cumparat mașina pe 4 iulie,…

- Institutul Regional de Oncologie Iasi a primit doua unitati mobile care vor fi utilizate in programul de screening pentru cancerul de col uterin, program care beneficiaza de finantare de 47 milioane de euro din fonduri europene. Achizitia a fost facuta de Ministerul Sanatatii (MS), prin Unitatea de…

- Ministerul Mediului a publicat proiectul pentru programul Rabla 2019, iar acesta include cateva noutați comparativ cu ediția din acest an. Cea mai importanta noutate a proiectului este ca mașina trimisa la casat trebuie sa aiba și ITP-ul valabil, pe langa vechime de cel puțin 8 ani. Propunerea legata…

- RABLA 2018: "Avem o suplimentare importanta de fonduri pentru programul Rabla, privind acordarea a inca 30.000 de tichete pentru achizitia de autoturisme. Astfel vom ajunge la 50.000 de tichete alocate in acest an programului Rabla, dublu fata de anul 2017", a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila,…

- Al doilea dintre ucigasii lui Marian Cozma, cel poreclit "Pasarila", ar fi fost eliberat cu nu mai putin de patru ani mai devreme de termen pentru buna purtare! Sztojka Ivan, caci despre el este vorba, ar fi fost eliberat pe 19 iulie.

- Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, citati de gds.ro, marți seara, polițiștii din Bailești au oprit pentru control un autoturism Opel Astra condus de un craiovean, de 20 de ani. In autoturism se aflau patru minori din Bailești, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca, in aceeași zi, unul dintre…

- Dupa cinci sau zece ani in care ai calatorit cu ea frecvent prin tara, cand la mare, cand la munte, a sosit vremea sa iti schimbi si masina cea veche cumparata pe la 20 de ani. Acum poate ca prioritatile tale s-au schimbat si ai nevoie de planuri...