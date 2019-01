Primaria Baneasa, judetul Constanta, angajeaza referent

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Tortoman organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru functie publica: referent, clasa III, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Buget Finante, Taxe si Impozite locale, Resurse Umane. Conditii specifice de participare…

- Primaria Comunei Tortoman organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru functie publica: politist local, clasa III, grad professional debutant, in cadrul compartimentului politie locala.Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: liceale,…

- Gradinita cu Program Prelungit "Mugurel" Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post: denumirea postului: ingrijitoare post vacant temporar contractual pe perioada determinata.Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor medii si curs de calificare igiena; vechime…

- Primaria Orasului Murfatlar, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante, de referent debutant.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul…

- Primaria Comunei Cuza Voda, cu sediul in comuna Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 58, judetul Constanta, organizeaza concurs in baza H.G. nr. 286 2011 pentru ocuparea unui post temporar vacant pentru o perioada de 1 an si 10 luni in cadrul proiectului "Masuri integrate pentru comunitate" POCU SMIS 103133.Denumirea…

- Primaria Orasului Baneasa, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Biroului Financiar Contabil. Resurse Umane.Conditiile specifice necesare in vederea…

- Primaria Ghindaresti, cu sediul in comuna Ghindaresti, aleea Cimitirului nr. 386, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata pentru functie contractuala, aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea…

- Primaria Orasului Baneasa, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante, de referent II CNIPT . Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii medii absolvite…