Primaria Baia Mare, anunt pentru agentii economici interesati sa participe la Targul de Craciun 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Aducem la cunostinta tuturor agentilor economici ca in perioada 30 noiembrie 2018 – 14 ianuarie 2019 in Piața Libertații din municipiul Baia Mare vor avea loc manifestarile prilejuite de “TARGUL DE CRACIUN 2018”, conform H.C.L. Nr. 588/2018. Agentii economici interesati sa participe la aceasta manifestare…

- Consilierii locali au dezbutatut, ieri, in plenul sedintei de CL amendamentele lui Florin Cret elaborate in cadrul comisiei de Buget-Finante. Amendamentele prevedeau cresterea preturilor care urmau sa fie achitate de catre agentii economici, participanti la serbarile iernii, pentru cumpararea casutelor…

- “Targul de Craciun 2018” se va desfasura in Piata Libertatii din Baia Mare in perioada 30 noiembrie-14 ianuarie 2019. Astazi consilierii locali, in sedinta publica, vor trebui sa discute despre preturile cu care se va merge pentru inchirierea spatiilor si a casutelor din lemn unde se vor desfasura diferite…

- Astazi, 31 octombrie a.c., consilierii locali vor discuta despre “Targul Brazilor de Craciun” care se va desfasura in Piata Revolutiei, in perioada 10 decembrie 2018-25 decembrie 2018. De precizat ar fi faptul ca, ieri, in cadrul sedintei de Buget-Finante viceprimarul Marinel Rob si Daniela Bazarea-consilier…

- Primaria Municipiului Brasov organizeaza in perioada 1 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019, Targul de Craciun in Piața Sfatului. Pentru organizarea evenimentului, municipalitatea va inchiria 39 casuțe tip „Kronstadt”, dintre care 15 casuțe pentru produse de artizanat, decorațiuni specifice sarbatorilor…

- In data de 4 septembrie, Primaria Baia Mare a incheiat contractul subsecvent nr. 4 atribuit in baza contractului-cadru nr. 9844/06. 03. 2018 cu Asocierea SC Antrepriza Reparatii si Lucrari – ARL Cluj SA – SC Construrom SA – SC Nord Vest si Servicii SRL privind executarea lucrarilor de “Gestiune, intretinere…

- Sarbatoarea Castanelor 2018 va avea doua parade: cea de deschidere si una de inchidere a evenimentului. Conform programului, parada de deschidere a evenimentului Castane 2018 va avea loc vineri, 28 septembrie, incepand cu ora 13.00, pe traseul B-dul Bucuresti (Semiluna), Gh. Sincai, Piata Libertatii…

- A fost mai mult o tatonare intre ceea ce pot oferi liceele tehnologice și ce cauta firmele caransebeșene, multe detalii interesante venind din partea inspectorului școlar Dalina Rancu și a directorului adjunct de la Colegiul Tehnic Reșița, Luciana Bona, unde se implementeaza deja invațamantul…