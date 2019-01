Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, in Europa, 24 de oameni si-au pierdut viata din cauza iernii. In Germania a fost instuita o alerta cod violet. Aceasta inseamna ca un strat nou de zapada de pana la un metru inaltime urmeaza sa se depuna. Și vantul va crea probleme. Va ajunge pana la 85 de kilometri la ora. Pana acum,…

- Zapada cazuta din abundența vineri și sambata face inca probleme, iar Primaria Bacau anunța ca prioritatea acțiunilor de duminica este eliberarea drumurilor și intrarilor in unitațile școlare. Inca de la primele ore ale dimineții echipele de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Telescaunul din Poiana Brașov nu mai funcționeaza in urma unei defecțiuni provocate de un brad prabușit peste cabluri. Copacul incarcat cu zapada și gheața a cedat și a ieșit din radacini, oprindu-se in instalația telescaunului, sambata dimineața. Echipele tehnice evalueaza acum stricaciunile, dar pana…

- Caderile masive de zapada au provocat haos vineri in regiuni din Germania si Suedia, blocand drumuri, perturband circulatia trenurilor sau determinand scolile sa anuleze cursurile, informeaza site-ul BBC. Crucea Rosie a intervenit pentru a-i ajuta pe soferii blocati pe o autostrada din sudul landului…

- Avalanșa a lovit restaurantul hotelului Santis in timp ce mai mulți oameni mancau inauntru. Echipele de salvare elvețiene au inițiat imediat o operațiune de cautare dupa ce un strat de zapada uriaș a acoperit tot ce i-a ieșit in cale. In urma incidentului, trei oameni au fost raniți și 25 de masini…

- Autoritatile din domeniul sigurantei au atras atentia ca stratul de zapada care in unele locuri atinge chiar si cativa metri reprezinta deja un pericol. In Alpi, nivelul de alerta de avalansa a fost coborat usor, insa nu a fost suspendat. Echipele din Austria au trimis echipaje pe calea aerului pentru…

- "Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada", a informat intr-o declaratie departamentul de politie al cantonului Appenzell Ausserrhoden. Echipele de urgenta cauta posibilele persoane disparute. Trecatoarea Schwaegalp se afla la…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat…